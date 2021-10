Bắt sà lan khai thác cát trái phép trên sông La

Công an huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) vừa phát hiện, bắt quả tang sà lan khai thác cát trái phép trên sông La, thuộc địa phận thôn Vĩnh Khánh, xã Trường Sơn.

Hơn 15 m3 cát khai thác trái phép trên sà lan

Khoảng 3 giờ ngày 30/9, Công an huyện Đức Thọ phối hợp với Phòng CSGT, Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường Công an tỉnh, Công an xã Trường Sơn bắt quả tang 1 sà lan do Dương Đức Quang (SN 1969, thường trú tại thôn Bến Hến, xã Trường Sơn) điều khiển đang có hành vi khai thác cát trái phép trên sông La thuộc địa phận thôn Vĩnh Khánh, xã Trường Sơn.

Tại thời điểm bị bắt, trên sà lan có hơn 15 m3 cát vừa được hút từ lòng sông lên. Đối tượng Quang đã thừa nhận hành vi khai thác cát trái phép của mình.

Lực lượng công an đo đếm khối lượng cát để hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Công an huyện Đức Thọ đã tạm giữ sà lan cùng với 2 máy hút công suất 24CV và hơn 15m3 cát.

Được biết, trước tình trạng khai thác cát trái phép trên sông La ngày càng diễn biến phức tạp, ngày 15/9/2021, UBND huyện Đức Thọ đã giao Công an huyện và ngành liên quan lập 3 chốt kiểm soát, tuần tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn.

Đức Phú