Bộ Công an thông tin việc xử lý ông Đỗ Hữu Ca, các trung tâm đăng kiểm

Trung tướng Tô Ân Xô - người phát ngôn Bộ Công an cho biết hiện nay công an các địa phương đang tập trung điều tra đăng kiểm phương tiện đường thủy.

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 2/2023, diễn ra cuối chiều 3/3, Trung tướng Tô Ân Xô - Người phát ngôn Bộ Công an đã thông tin thêm về quá trình điều tra, xử lý đối với các vụ án đang được dư luận quan tâm như: Sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm; vụ Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca và vụ bà Nguyễn Phương Hằng .

Sai phạm trong đăng kiểm sẽ không dừng ở gần 400 bị can

Thông tin về kết quả điều tra, xử lý sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết tính đến chiều nay (3/3), cơ quan công an 28 tỉnh, thành phố đã khởi tố 42 vụ án, khám xét 62 trung tâm đăng kiểm, 4 cục đăng kiểm.

Trên cơ sở đó, cơ quan công an các địa phương đã khởi tố 379 bị can với các tội danh như: Môi giới hối lộ, đưa hối lộ nhận hối lộ, giả mạo trong công tác; tội sản xuất, mua bán, trao đổi hoặc tặng cho công cụ, thiết bị, phần mềm để sử dụng vào mục đích trái pháp luật; tội xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông hoặc phương tiện điện tử của người khác; tội che giấu tội phạm.

“Như tôi đã nói, sai phạm trong lĩnh vực đăng kiểm có thể ví như vụ Việt Á, số bị can chắc chắn sẽ không dừng ở gần 400 người, vì cơ quan điều tra công an các tỉnh đang tiếp tục làm,” Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Người phát ngôn Bộ Công an cũng cho biết hiện nay lực lượng công an đang tập trung điều tra về 3 mảng: Kiểm định phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, kiểm định phương tiện nội thủy và hoán cải phương tiện cơ giới.

“Hiện nay, công an các đơn vị, địa phương đang đi sâu vào phần phương tiện nội thủy và sẽ có rất nhiều vấn đề,” Trung tướng Tô Ân Xô nhấn mạnh.

Trung tướng Tô Ân Xô cho biết thêm qua xác minh ban đầu, có những cán bộ cục đăng kiểm, trung tâm đăng kiểm nhận hối lộ của các chủ phương tiện đường thủy để bỏ qua các lỗi như: không đưa phương tiện lên đàn để kiểm tra, không kiểm tra chạy thử phương tiện, không đúng khung xương đáy chịu va đạp; không có đèn tín hiệu hoặc thiết bị an toàn đường thủy,...

Việc hoán cải các phương tiện cơ giới cũng có nhiều tiêu cực. Theo Trung tướng Tô Ân Xô, qua điều tra cho thấy các cán bộ, nhân viên trung tâm đăng kiểm lập ra các công ty sân sau hoặc móc nối với các công ty có ngành nghề về thiết kế, thi công, cải tạo xe cơ giới để bỏ qua các lỗi trong quá trình thẩm định hoặc lập hồ sơ giả.

Ông Đỗ Hữu Ca thể hiện hợp tác, khai có nhận tiền

Liên quan đến vụ việc Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, tạm giam, Trung tướng Tô Ân Xô cho biết quá trình điều tra đã xác định hành vi của ông Đỗ Hữu Ca đủ yếu tố cấu thành tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” nên Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Quảng Ninh quyết định khởi tố bị can.

"Trong quá trình xét hỏi thì ông Đỗ Hữu Ca thể hiện hợp tác, đã khai có nhận tiền nhưng không hoặc chưa tác động cơ quan chức năng để chạy án. Hiện Công an tỉnh Quảng Ninh tiếp tục điều tra theo đúng quy định,” Trung tướng Tô Ân Xô thông tin.

Trước đó, ngày 22/2/2023, Thiếu tướng Đỗ Hữu Ca (nguyên Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng) bị Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh khởi tố, tạm giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” sau ba ngày bị tạm giữ. Ông Đỗ Hữu Ca bị cáo buộc lừa đảo chiếm đoạt 35 tỷ đồng khi nhận “chạy án” cho một chủ doanh nghiệp.

Việc bắt ông Đỗ Hữu Ca nằm trong diễn biến mở rộng điều tra vụ án “Trốn thuế” và “Mua bán trái phép hóa đơn chứng từ” thu nộp ngân sách Nhà nước do Trương Xuân Đước (52 tuổi, ngụ phường Đằng Hải, quận Hải An) cầm đầu.

Trong vụ việc này, Công an tỉnh Quảng Ninh xác định Đước đã thành lập 17 công ty “ma” để mua bán hóa đơn giá trị gia tăng trái phép với số tiền giao dịch khoảng 7.500 tỷ đồng. Ông Đỗ Hữu Ca đã nhận tiền của Đước, với mục đích “chạy án” lúc Đước bị Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra.

Phát ngôn trên không gian mạng phải đúng pháp luật

Về vấn đề phát ngôn trên không gian mạng rút ra từ vụ việc bà Nguyễn Phương Hằng và một số bị can mới bị khởi tố, người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo mọi công dân khi phát ngôn, chia sẻ, đăng tải thông tin phải theo quy định pháp luật.

Theo Trung tướng Tô Ân Xô, mọi công dân đều có quyền tự do ngôn luận và các quyền tự do, dân chủ khác được pháp luật quy định. Tuy nhiên việc phát ngôn, bình luận, chia sẻ, đăng tải thông tin cần phải thận trọng, có cơ sở, đúng pháp luật.

Trên cơ sở đó, người phát ngôn Bộ Công an khuyến cáo công dân chỉ nên chia sẻ các thông tin chính thống, hành vi ứng xử phù hợp chuẩn mực đạo đức, truyền thống văn hóa dân tộc.

Cùng với đó, công dân không sử dụng các ngôn ngữ gây hằn thù, kích động, bạo lực và không đăng tải các nội dung vi phạm pháp luật, xúc phạm danh dự, nhân phẩm, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức./.

