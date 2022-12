Can Lộc xử phạt 30 triệu đồng 2 trường hợp tàng trữ trái phép súng săn

Chủ tịch UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 2 trường hợp trên địa bàn về hành vi “Tàng trữ trái phép súng săn”.

Theo đó, vào khoảng 8h30’ ngày 25/11/2022, Đặng Minh Hà (SN 1990, trú thôn Thanh Mỹ, xã Phù Lưu, Lộc Hà) đã tháo rời các bộ phận của khẩu súng và đem theo một số viên đạn bỏ vào cốp xe máy chạy lên thị trấn Nghèn với mục đích săn, bắn chim.

Biên bản xử phạt Đặng Minh Hà.

Khi đi đến đoạn đường thuộc TDP 7, thị trấn Nghèn, Đặng Minh Hà bị lực lượng Công an thị trấn Nghèn kiểm tra, phát hiện trong cốp xe máy có 1 khẩu súng, còn số đạn trong quá trình di chuyển đã bị rơi ở đâu không rõ. Tổ công tác đã lập biên bản làm rõ vụ việc và thu giữ tang vật.

Qua làm việc với cơ quan công an, Hà khai nhận, vào khoảng tháng 9/2022, đã đặt mua trên mạng 1 khẩu súng hơi với giá 8,5 triệu đồng. Có được súng, Hà cất giữ tại nhà với mục đích sử dụng để săn, bắn chim.

4 ngày sau, vào lúc 14h25’ ngày 29/11/2022, Công an thị trấn Nghèn tiếp tục phát hiện Trần Văn Quảng (SN 1991, trú thôn Đồng Yên, xã Xuân Lộc, Can Lộc) mang theo 1 khẩu súng cùng một số viên đạn để đi bắn chim ở TDP 1B, thị trấn Nghèn. Tổ công tác Công an thị trấn Nghèn đã thu giữ tang vật và lập biên bản làm rõ nội dung vụ việc.

Biên bản xử phạt Trần Văn Quảng.

Làm việc với cơ quan công an, Quảng khai nhận, vào khoảng tháng 6/2022, Quảng đã đặt mua trên mạng 1 khẩu súng hơi với giá 7 triệu đồng. Quảng đã cất giữ súng tại nhà với mục đích sử dụng để săn, bắn chim.

Qua trưng cầu giám định, 2 khẩu súng do Hà và Quảng sử dụng là súng hơi, thuộc súng săn, không phải vũ khí quân dụng, súng hoạt động bình thường.

Với những hành vi trên, UBND huyện Can Lộc đã xử phạt hành chính mỗi trường hợp số tiền 15 triệu đồng theo quy định tại điểm d, khoản 4, Điều 11, Nghị định số 144/2021/NĐ-CP, ngày 31/12/2021 của Chính phủ về hành vi “Tàng trữ trái phép súng săn”.

Lực lượng chức năng đã tịch thu 2 khẩu súng hơi của Đặng Minh Hà và Trần Văn Quảng.

