Chạy lấn làn gây tai nạn, một tài xế container bị bắt giam

Điều khiển xe đầu kéo lấn làn đường gây tai nạn giao thông, một tài xế ở Nghệ An vừa bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) bắt tạm giam.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê vừa thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Hoàng Viết Linh (SN 1993, trú tại thôn Xuân Hồ, xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An) về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Cơ quan điều tra công bố quyết định bắt tạm giam tài xế container

Trước đó, khoảng 11h30 ngày 24/5/2023, Linh điều khiển xe đầu kéo BKS 37H - 018.79 kéo theo rơ móc BKS 37H - 010.47 chạy trên QL 15 theo hướng thị trấn Hương Khê về ngã 3 Khe Giao.

Khi đến km 402+600 thuộc địa phận thôn 10, xã Hà Linh (Hương Khê), xe đầu kéo do Linh điều khiển chạy lấn sang bên trái làn đường dẫn đến va chạm với xe đầu kéo BKS 29H - 379.55 kéo theo rơ móc BKS 29H - 048.47 do anh Phí Văn Luật (SN 1968, trú tại xã Tân Dĩnh, huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang) điều khiển đi ngược chiều.

Hiện trường vụ tai nạn

Va chạm mạnh khiến xe đầu kéo BKS 29H-379.55 do Luật điều khiển bị nổ lốp trước dẫn đến mất lái lao vào nhà chị Võ Thị Tân (SN 1981, trú tại xóm 10, xã Hà Linh, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh) khiến chị Tân bị thương nặng.

Kết luận giám định của Trung tâm Pháp y và giám định y khoa tỉnh Hà Tĩnh cho thấy, chị Tân bị tổn thương cơ thể 63%, ngôi nhà và một số tài sản của gia đình bị hư hỏng nặng.

Ngày 18/9/2023, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Khê ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với tài xế Hoàng Viết Linh. Ngày 20/9/2023, Viện Kiểm sát nhân dân Hương Khê đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Linh.

Đức Quyền