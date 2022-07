Chồng dựng kịch “bị cướp kề dao” để xin tiền vợ

Một ông chồng U40 đã đến công an trình báo mình bị cướp kề dao, cướp tài sản khi đi trên đường. Tuy nhiên, chỉ trong thời gian ngắn vào cuộc điều tra, lực lượng công an đã làm rõ không hề có vụ cướp nào xảy ra vào thời điểm cấp báo, mà nguyên nhân chính là do anh chồng nợ nần, báo tin cướp giả để vợ lo lắng mà cho tiền…