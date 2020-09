Công an Cẩm Xuyên ứng dụng Zalo phòng chống tội phạm

Mô hình Zalo kết nối an ninh của Công an huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) đang phát huy hiệu quả trong công tác phát hiện, tố giác và đấu tranh phòng chống tội phạm.

Công an xã Cẩm Trung bắt vụ khai thác cát trái phép nhờ người dân báo qua Zalo.

Hiệu quả từ mô hình điểm

Ngày 26/8, lợi dụng lúc người dân vừa thu hoạch xong vụ hè thu, Phạm Văn Hùng (thôn Quyết Tâm, xã Cẩm Trung, Cẩm Xuyên) đã giả danh chủ máy gặt để thu tiền công của người dân trên địa bàn. Qua trang Zalo của công an xã, người dân đã báo thông tin cũng như hành trình di chuyển của Hùng. Nhờ vậy, chỉ sau một ngày, Công an xã Cẩm Trung phối hợp với Đội hình sự Công an huyện Cẩm Xuyên đã bắt được đối tượng và xử lý theo quy định của pháp luật.

Đây chỉ là một trong hàng chục vụ việc được phát hiện, đấu tranh và xử lý kể từ khi Công an xã Cẩm Trung triển khai mô hình Zalo kết nối an ninh. Cẩm Trung là địa phương đầu tiên triển khai mô hình và bước đầu đã cho thấy hiệu quả rõ nét trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Công an xã Cẩm Trung kiểm tra cửa hàng tạp hóa sau khi nhận tin báo của người dân gửi đến Zalo.

Từ khi ra đời (tháng 8/2020) đến nay, trang Zalo “Công an xã Cẩm Trung” đã có hơn 1.000 người quan tâm. Mỗi thông tin, bài viết tuyên truyền đăng lên trang trung bình nhận được hàng trăm lượt người xem.

Thông qua trang Zalo, Công an xã Cẩm Trung đã tiếp nhận thông tin và xử lý 4 vụ khai thác cát trái phép, 1 vụ lừa đảo thu tiền máy gặt, 4 cơ sở kinh doanh hàng tạp hóa vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, 2 vụ lấn chiếm lòng đường phơi thóc…

Công an tuyên truyền về những chức năng của trang Zalo kết nối an ninh cho người dân.

Đại úy Nguyễn Quang Thạch – Trưởng Công an xã Cẩm Trung cho biết: “Người dân khi thực hiện báo tin qua Zalo Công an xã Cẩm Trung sẽ được bảo mật thông tin cá nhân tuyệt đối, chỉ người quản lý, điều hành trang mới nắm được. Vì vậy, mọi người hoàn toàn yên tâm khi báo tin”.

Nhân rộng mô hình

Sau khi mô hình Zalo kết nối an ninh triển khai tại xã Cẩm Trung phát huy hiệu quả, Công an huyện Cẩm Xuyên đã đồng loạt triển khai trên địa bàn 23 xã/thị trấn. Hiện nay, toàn huyện có 23 trang Zalo kết nối an ninh với hơn hàng chục nghìn lượt người quan tâm.

Thông qua các trang Zalo, Nhân dân đã phản hồi, tương tác, cung cấp cho lực lượng công an hơn 300 tin, hình ảnh; giúp lực lượng công an nắm và thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự tại địa bàn.

Để triển khai mô hình, Công an huyện Cẩm Xuyên đã huy động đoàn thanh niên vào cuộc hướng dẫn người dân tham gia.

Ngoài chức năng tiếp nhận thông tin tố giác tội phạm, các trang Zalo kết nối an ninh còn là cầu nối giúp người dân tiếp cận dịch vụ hành chính công và tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19.

Người dân chỉ cần nhấp vào ô tìm kiếm “Công an xã Cẩm Trung”, nhấn vào ô quan tâm là đã trở thành thành viên của trang. Trên trang có tích hợp các mục: tin tức, thủ tục hành chính, liên hệ và ô gửi tin nhắn để mọi người dễ dàng tương tác

Vừa hoàn tất thủ tục đăng ký chứng minh nhân dân, chị Dương Thị Thu (xã Cẩm Duệ, Cẩm Xuyên) vừa chia sẻ: “Trước đây, nếu mất giấy tờ tùy thân, tôi phải chạy lên chạy xuống trụ sở công an để làm thủ tục thì nay ở nhà, tôi có thể nhắn tin vào trang Zalo của công an xã hỏi về các giấy tờ cần thiết và được đăng ký thời gian hẹn để làm lại giấy tờ tùy thân. Nhờ vậy, tôi tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức”.

Công an xã Cẩm Duệ tuyên truyền để người dân tham gia Zalo kết nối an ninh.

Để nhân rộng mô hình, lực lượng công an trên địa bàn Cẩm Xuyên hiện đang phối hợp với đoàn thanh niên và Mobiphone đến tận nhà dân tuyên truyền và hướng dẫn cách tham gia Zalo kết nối an ninh.

Hiện nay, toàn huyện có 23 trang Zalo kết nối an ninh.

Thiếu tá Trần Xuân Phong - Phó Trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên nhấn mạnh: “Với những hiệu quả thiết thực từ mô hình Zalo kết nối an ninh, Công an huyện Cẩm Xuyên đang tiếp tục nhân rộng.

Mục tiêu của Công an huyện Cẩm Xuyên là phủ sóng Zalo kết nối an ninh tới tất cả các hộ dân trên địa bàn nhằm tăng sự tương tác giữa lực lượng công an với người dân để đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình mới”.

Phan Trâm