Công an Can Lộc lắng nghe dân để đảm bảo an ninh trật tự

Người dân thị trấn Nghèn (Can Lộc, Hà Tĩnh) đề nghị lực lượng công an tăng cường phối hợp với các ngành, địa phương để giữ gìn an ninh trật tự tốt hơn.

Chiều nay (29/7), Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an thị trấn Nghèn (Can Lộc) đã tổ chức diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân”.

Diễn đàn do Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an thị trấn Nghèn (Can Lộc) tổ chức

Tại diễn đàn người dân đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình ANTT trên địa bàn huyện Can Lộc, thị trấn Nghèn 6 tháng đầu năm 2020.

Tại Can Lộc, 6 tháng đầu năm xảy ra 15 vụ án hình sự (giảm 9 vụ so với cùng kỳ năm 2019), làm chết 2 người, thiệt hại tài sản 400 triệu đồng. Trong đó, tại thị trấn Nghèn xẩy ra 3 vụ (Công an thị trấn đã bắt giữ và xử lý 2 vụ trộm cắp tài sản và 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản).

Thượng tá Dương Anh Hùng - Phó Trưởng Công an huyện Can Lộc báo cáo tình hình ANTT trên địa bàn 6 tháng đầu năm.

Công an huyện cũng đã xử lý 30 vụ liên quan đến xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và môi trường; 4 vụ mua bán, tàng trữ ma túy; 16 vụ liên quan đến mua bán, tàng trữ sử dụng pháo trái phép; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch Covid-19.

6 tháng đầu năm, trên địa bàn Can Lộc xẩy ra 10 vụ tai nạn làm 8 người chết, 4 người bị thương; Công an Can Lộc đã bắt giữ 30 vụ đánh bạc với 168 đối tượng; phát hiện bắt giữ 12 vụ 13 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy...

Đông đảo bà con Nhân dân thị trấn Nghèn đã đến để lắng nghe và phát biểu ý kiến

Tại diễn đàn, người dân thị trấn Nghèn bày tỏ những băn khoăn về tình trạng tai nạn giao thông, an ninh trật tự, tệ nạn xã hội, chế độ phụ cấp của những người làm công tác bảo vệ ANTT ở thôn, tổ dân phố còn thấp...

Qua đó, đề nghị lực lượng công an cần tăng cường công tác phối hợp với các ngành, tổ chức chính quyền địa phương để giữ gìn an ninh trật tự tốt hơn.

Ông Ngô Đức Kiềm (tổ dân phố 8): Lực lượng công an chính quy về thị trấn đã phát huy hiệu quả trong việc giữ gìn an ninh trật tự địa bàn.

Nhiều ý kiến đã được Nhân dân đóng góp một cách thẳng thắn, trung thực. Đặc biệt, tại diễn đàn, người dân chủ động đề nghị lực lượng công an có biện pháp đấu tranh quyết liệt, không khoan nhượng với các loại tội phạm ma túy, cướp giật...

Ông Trần Bình Thủy (tổ dân phố Phúc Sơn): Còn tồn tại tệ nạn thanh niên tụ tập ăn chơi về đêm mất an ninh trật tự ở một số con đường. Một số tụ điểm giải trí trên tỉnh lộ 6, đoạn qua thị trấn Nghèn gây ồn ngoài thời gian quy định ảnh hưởng đến đời sống người dân

Những ý kiến, tâm tư nguyện vọng của người dân đã được chính quyền, lực lượng công an lắng nghe, ghi nhận và đối thoại, giải đáp những nội dung thuộc thẩm quyền.

Thiếu tá Đặng Văn Đức - Trưởng Công an huyện Can Lộc tiếp thu, trả lời một số ý kiến của người dân thuộc thẩm quyền.

Diễn đàn “Công an lắng nghe ý kiến Nhân dân” đã góp phần nâng cao tinh thần, ý thức và trách nhiệm phục vụ Nhân dân của CBCS Công an Can Lộc. Diễn đàn cũng giúp chính quyền và Nhân dân hiểu rõ hơn về nhiệm vụ, quyền hạn cũng như những khó khăn, nguy hiểm của lực lượng công an trong quá trình thực thi nhiệm vụ. Từ đó, động viên Nhân dân cùng tham gia xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng vững mạnh hơn.

Thiên Vỹ