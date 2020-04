Công an Hà Tĩnh: Không vì tập trung phòng dịch mà “nương tay” với tội phạm

Hơn 3 tháng qua, cùng với các lực lượng khác, cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Tĩnh đã căng mình ở tuyến đầu chống dịch Covid-19, góp phần quan trọng vào thành công bước đầu trên trận chiến này. Song hành với đó, công tác đảm bảo ANTT cũng luôn được giữ vững, không vì chống dịch mà “nương tay” với tội phạm.

76 đối tượng bị Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân bắt quả tang khi đang sử dụng ma túy tại quán Karaoke My Friend, ở tổ dân phố 1, thị trấn Xuân An, Nghi Xuân vào rạng sáng 26/3/2020.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh cho biết: “Song song với việc tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch Covid-19, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo các lực lượng tăng cường các biện pháp bám nắm địa bàn, lĩnh vực để kịp thời tham mưu, giải quyết tốt tình hình.

Tiếp tục tổ chức đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm theo từng lĩnh vực, hệ loại đối tượng, trong đó, tập trung trấn áp mạnh mẽ các ổ, nhóm tội phạm hình sự hoạt động liên huyện, liên tỉnh; tội phạm hoạt động “tín dụng đen”, núp bóng doanh nghiệp; tội phạm sử dụng công nghệ cao; tội phạm ma túy; tội phạm và vi phạm pháp luật về kinh tế, môi trường; các tụ điểm tệ nạn ma túy, đánh bạc... Qua đó, tạo chuyển biến rõ nét về TTATXH trên địa bàn”.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977, ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ) về tội “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trong thời gian này, lực lượng công an đã điều tra, khám phá nhiều vụ việc được người dân, dư luận hết sức quan tâm. Điển hình là điều tra, bắt giữ Cao Thị Ngọc Ánh (SN 1977, ở phường Gia Cẩm, TP Việt Trì, Phú Thọ) lừa đảo, chiếm đoạt của 26 người trên địa bàn các tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An số tiền trên 1,1 tỷ đồng bằng chiêu bài đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Hay như vụ bắt quả tang 2 đối tượng Nguyễn Hữu Hải (SN 1983, trú tại xã Thạch Trung, TP Hà Tĩnh) và Trần Long Biên (SN 1993, trú tại xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên) vận chuyển trái phép 4,5 yến ma túy đá (tháng 2/2020)…

Cơ quan chức năng làm việc với Ngô Xuân Đình (SN 1992) quê ở xã Hòa Hải (Hương Khê – Hà Tĩnh) về việc đăng tin (trên mạng xã hội) sai sự thật trong Khu cách ly cổng B (xã Sơn Tây, Hương Sơn)

Đặc biệt, thời gian gần đây, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19, nhiều đối tượng đã sử dụng mạng xã hội đăng tải các thông tin sai sự thật nhằm nhiều mục đích khác nhau, gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng xấu đến tình hình ANTT trên địa bàn.

Trước tình hình đó, Công an Hà Tĩnh đã tập trung vào cuộc, phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tính từ ngày 31/1/2020 đến nay, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 47 trường hợp đưa tin sai sự thật về Covid-19. Trong đó: gọi hỏi, giáo dục, răn đe, yêu cầu gỡ bỏ và viết cam kết không tái phạm đối với 28 trường hợp; xử phạt 19 trường hợp với số tiền 185 triệu đồng.

Công an huyện Thạch Hà điều tra, làm rõ 3 đối tượng: Cao Xuân Thịnh (SN 1998), trú tại xã Nam Điền; Nguyễn Hữu Hòa (SN 2004), trú tại xã Tân Lâm Hương (Thạch Hà) và Nguyễn Văn Oai (SN 1995), trú tại xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn) là thủ phạm của nhiều vụ cướp điện thoại người đi đường trên địa bàn (4/2020)

“Cùng với xung kích trên tuyến đầu phòng chống dịch, thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục triển khai đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ, nắm chắc tình hình, phối hợp các ngành chức năng triển khai các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT tuyến biên giới, tuyến biển, an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh xã hội...

Đảm bảo chủ động giải quyết mọi tình huống, không để đột xuất, bất ngờ xẩy ra, tiếp tục giữ vững ANTT trên địa bàn”, Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh cho biết thêm.

Từ đầu năm 2020 đến nay, Công an Hà Tĩnh đã điều tra, khám phá 106 vụ/310 đối tượng phạm tội hình sự (đạt tỷ lệ 86,8%), triệt phá 3 ổ nhóm/32 đối tượng về các hành vi: lừa đảo chiếm đoạt tài sản, trộm cắp tài sản, đánh bạc. Phát hiện, bắt giữ 58 vụ/68 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy; 79 vụ/151 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy, thu giữ 46 kg và 6.979 viên ma túy tổng hợp, 1 kg ketamin, 0,8 kg quả thuốc phiện tươi, 35,22g hêrôin, 2 khẩu súng và 45 viên đạn. Phát hiện, bắt giữ 174 vụ/186 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, thu giữ 1.139 bao thuốc lá và nhiều hàng hóa trị giá hơn 2,5 tỷ đồng; phát hiện, bắt giữ 185 vụ/192 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, thu giữ hơn 62 m3 gỗ, 275 m3 cát, sỏi, 560 cá thể động vật, 26,4 tấn sản phẩm động vật các loại…

Mai Hoàng