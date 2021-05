Công an Hà Tĩnh nỗ lực cấp căn cước công dân, đảm bảo phòng dịch

Triển khai nhiệm vụ cấp thẻ căn cước công dân (CCCD), lực lượng công an Hà Tĩnh đã và đang thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, dịch tại các điểm thu nhận hồ sơ.

Tất cả cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ làm CCCD của Công an TP Hà Tĩnh đều mang kính chắn giọt bắn để đảm bảo an toàn.

Để đảm bảo an toàn phòng chống dịch, tại tất cả các điểm cấp thẻ CCCD trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an đã bố trí đầy đủ khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn. Các cán bộ, chiến sỹ công an cũng liên tục hướng dẫn, nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng dịch theo quy định.

Ghi nhận thực tế tại các điểm cấp thẻ CCCD hiện nay, hầu hết người dân đều rất ý thức tự giác phòng, chống dịch bệnh để bảo vệ sức khoẻ cho bản thân và cộng đồng.

Người dân giữ khoảng cách an toàn khi đến làm CCCD tại các điểm lưu động trên địa bàn TP Hà Tĩnh.

Ông Nguyễn Minh Tuấn (tổ dân phố 4, phường Tân Giang) chia sẻ: “Qua việc thường xuyên nắm bắt diễn biến dịch bệnh trên các phương tiện truyền thông, mỗi người dân chúng tôi đều tự ý thức về việc bảo vệ sức khỏe cho cá nhân và cả cộng đồng. Khi đến làm CCCD, ai nấy đều tuân thủ nghiêm việc đeo khẩu trang, khử khuẩn, giữ khoảng cách; không gây ồn ào, lần lượt theo thứ tự”.

Trong khi đó, bà Phan Thị Hằng Nga (tổ dân phố Hòa Linh, phường Thạch Linh) đã từng lo ngại về việc đến làm CCCD trong điều kiện dịch bệnh bùng phát. Tuy nhiên, khi trực tiếp chứng kiến mọi quy trình, thủ tục làm căn cước gắn với công tác phòng dịch được mỗi cán bộ, chiến sỹ lẫn người dân tuân thủ nghiêm ngặt, bà Nga rất yên tâm.

Lực lượng Công an TP Hà Tĩnh thường xuyên nhắc nhở người dân thực hiện nghiêm thông điệp 5K khi đến làm căn cước.

Thượng tá Bùi Đức Thuận - Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết: “Hiện nay, khi dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, công tác phòng, chống dịch tại các điểm cấp thẻ CCCD được đặt ở mức cao nhất. Theo đó, đơn vị đã thực hiện giãn cách khi gọi thứ tự công dân từ 5 - 7 người trong mỗi lượt chờ để đảm bảo an toàn. Các cán bộ, chiến sỹ khi thực hiện nhiệm vụ đeo kính chắn giọt bắn, liên tục sát khuẩn sau khi lăn tay từng công dân, đồng thời, nhắc nhở người dân thực hiện thông điệp 5K".

Đến nay, Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về trật tự xã hội (QLHC về TTXH), Công an Thành phố đã thu nhận được gần 63.000 hồ sơ trong tổng số hơn 79.000 công dân trong độ tuổi cấp căn cước; đạt tỷ lệ 78,5%; đã có 18.000 công dân được trả thẻ. Tại thời điểm trước khi dịch Covid-19 tái bùng phát, mỗi ngày, số hồ sơ thu nhận tại đơn vị từ 900 - 1.000 bộ/2 máy. Hiện nay, do điều kiện dịch bệnh nên số hồ sơ thu nhận trong ngày dao động từ khoảng 500 - 530 hồ sơ/2 máy.

Công an huyện Thạch Hà đến tận nơi để hỗ trợ người già yếu, bệnh tật làm thủ tục cấp CCCD.

Trung tá Hồ Tiến Thịnh - Đội trưởng Đội Cảnh sát QLHC về TTXH, Công an huyện Thạch Hà trao đổi: “Trong quá trình thu nhận hồ sơ CCCD, chúng tôi đã bố trí các điểm cấp tại khu vực có phòng rộng, thông thoáng. Trên cơ sở định khung theo múi giờ, thời gian với số lượng từng bộ máy có thể thu nhận, các cán bộ, chiến sỹ đã sắp xếp phát số định giờ phù hợp cho mỗi công dân, tránh việc tập trung đông người cùng một lúc. Đồng thời, đảm bảo khoảng cách trong quá trình làm thẻ căn cước”.

Cũng theo Trung tá Thịnh, bên cạnh việc triển khai các biện pháp phòng dịch, cơ quan công an cũng đã rà soát, nắm chắc số công dân mới trở về quê; yêu cầu các trường hợp này phải khai báo y tế đầy đủ để đảm bảo phòng, chống dịch và phục vụ việc truy vết khi có yêu cầu.

Dù làm thủ tục cấp CCCD tại nhà song người dân vẫn tuân thủ việc đeo khẩu trang theo đúng quy định.

Theo số liệu thống kê, đến hết ngày 9/5 (đợt 1), Công an huyện Thạch Hà đã thu nhận 90.450 hồ sơ trên tổng số 125.321 người dân trong độ tuổi cấp căn cước, đạt tỷ lệ 72,17%. Từ ngày 10/5 đến nay (đợt 2), Công an Thạch Hà đã thu nhận 1.253 hồ sơ cho các đối tượng là người già yếu, ốm đau, khuyết tật không đi lại được và công dân có mặt ở địa phương nhưng chưa làm đợt 1

Hiện, trong tổng số 19.887 thẻ được cấp, Công an huyện Thạch Hà đã nhận và tiến hành trả 13.520 thẻ cho công dân trên địa bàn.

Công an TX Kỳ Anh vừa cấp CCCD vừa đảm bảo phòng dịch.

Tại TX. Kỳ Anh, Đội Cảnh sát QLHC về TTXH (Công an TX. Kỳ Anh) đã hoàn tất thủ tục làm CCCD cho 44.000 người/52.000 công dân trong độ tuổi; đồng thời, tiến hành trả thẻ căn cước cho 8.000 công dân.

Thượng úy Trần Đình Thành - Đội phó Đội Cảnh sát QLHC về TTXH thông tin: “Chúng tôi đã thông báo và khuyến cáo về phòng, chống dịch Covid 19 ở những khu vực dễ quan sát; bố trí nơi để dung dịch sát khuẩn và cán bộ thực hiện đo thân nhiệt ngay ngoài cửa, trước khi công dân vào làm thủ tục cấp thẻ; tiến hành phun khử khuẩn tại khu vực tiếp dân. Cán bộ, chiến sỹ cũng không quên nhắc nhở, tuyên truyền người dân áp dụng quy tắc 5K để phòng, chống dịch hiệu quả”.

Thông báo về việc thực hiện phòng dịch khi đi làm CCCD được đặt ngay cửa ra vào tại điểm cấp CCCD lưu động ở Kho bạc Nhà nước huyện Thạch Hà.

Trung tá Võ Thị Thanh Trà - Đội trưởng Đội hướng dẫn đăng ký quản lý cư trú, cấp CMND/CCCD và giấy tờ đi lại khác cho công dân (Đội cư trú CMND/CCCD, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh) cho biết: Theo quan điểm chỉ đạo của Bộ Công an, trong giai đoạn này, Cơ quan Công an ngừng tổ chức thu nhận hồ sơ cấp CCCD lưu động tại các xã có trường hợp nhiễm, nghi nhiễm Covid-19, chỉ thu nhận hồ sơ tại trụ sở để cấp cho các trường hợp thực sự cần thiết và đảm bảo quy định về phòng, chống dịch.

Với việc xuất hiện 2 ca tái dương tính tại 2 xã Việt Tiến và Tượng Sơn ở Thạch Hà, Phòng Cảnh sát QLHC đã kịp thời chỉ đạo Công an huyện Thạch Hà dừng các tổ lưu động cấp CCCD về 2 địa phương này; đồng thời, thông báo về việc làm hồ sơ, thủ tục cấp CCCD tại điểm cấp CCCD của huyện (trụ sở Kho bạc huyện Thạch Hà cũ) đối với những người có hộ khẩu thường trú ở 2 địa phương nói trên nếu thực sự cần thiết.

Song song với việc thường xuyên nhắc nhở cán bộ, chiến sỹ tuyên truyền, hướng dẫn người dân tuân thủ nghiêm thông điệp 5K của Bộ Y tế; Công an tỉnh đã chỉ đạo thành lập tổ cấp CCCD dự phòng để triển khai nhiệm vụ khi có tình huống đột xuất; tổ chức tập huấn, hướng dẫn công tác cho cán bộ, chiến sỹ trong tổ dự phòng; chuẩn bị điều kiện cách ly đối với các tổ cấp CCCD trong trường hợp phải cách ly.

Đến thời điểm hiện tại, lực lượng Công an Hà Tĩnh đã thu nhận gần 770.000 hồ sơ; trả hơn 153.000 thẻ căn cước cho công dân. Phấn đấu đến ngày 30/5/2021 (trước kế hoạch của Bộ Công an giao 10 ngày), toàn tỉnh Hà Tĩnh sẽ hoàn tất việc thu nhận hồ sơ cấp CCCD cho tất cả các công dân từ đủ 14 tuổi trở lên cư trú trên địa bàn tỉnh đã hộ khẩu thường trú.

Thùy Dương - Thu Hà