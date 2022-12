Công an Hà Tĩnh tập trung đấu tranh, ngăn chặn nạn cá độ bóng đá mùa World Cup

Để ngăn chặn vấn nạn cá độ bóng đá khi vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra, Công an Hà Tĩnh tập trung lực lượng, triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ để bóc gỡ, triệt phá các ổ nhóm, đường dây tội phạm, đảm bảo cuộc sống bình yên cho các gia đình.

Vòng chung kết World Cup 2022 với những trận đấu kịch tính, thu hút sự theo dõi của các “tín đồ” bóng đá trên toàn cầu.

Thời điểm này, vòng chung kết World Cup 2022 đang diễn ra với những trận đấu kịch tính của các đội bóng hàng đầu thế giới, thu hút sự theo dõi của người hâm mộ trên toàn cầu. Thế nhưng, lợi dụng “ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh” thì những hoạt động phạm pháp, đặc biệt là đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá cũng có chiều hướng diễn biến phức tạp.

Nếu như trước kia, cá độ bóng đá thường diễn ra ở một địa điểm cố định, thường là tại các quán cà phê hoặc thông qua cuộc gọi điện thoại, tin nhắn SMS để “báo kèo" thì ngày nay, với sự phát triển của công nghệ thông tin, phổ biến của các website, trang mạng xã hội nên phương thức cá độ bóng đá ngày càng tinh vi, khó phát hiện.

Nhiều trang mạng được lập ra, đặt máy chủ ở nước ngoài có hành vi tiếp tay cho hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình cá độ bóng đá.

Các “nhà cái” lập nhiều website cá độ bóng đá với hệ thống máy chủ đặt tại nước ngoài, gây khó khăn cho cơ quan chức năng trong việc phát hiện, ngăn chặn, thu thập tài liệu, chứng cứ để xử lý. Mỗi “nhà cái” sẽ móc nối với một số đối tượng trong nước làm “đại lý”.

Từ “đại lý” này, chúng xây dựng đường dây bằng cách tiếp tục chia nhỏ thành nhiều tài khoản chân rết, phân cấp nhiều tầng, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ, phát triển ở khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Việc các đường dây đánh bạc, cá độ bóng đá có quy mô liên huyện, liên tỉnh, thậm chí là xuyên quốc gia với số tiền giao dịch lên đến hàng trăm, hàng nghìn tỉ đồng vì thế đang ngày càng trở nên phổ biến.

Chỉ cần vài thao tác đơn giản là người chơi có thể tham gia cá độ bóng đá ở các trang mạng.

Thời gian qua, Bộ Công an và công an các địa phương, trong đó có Hà Tĩnh đã triệt phá nhiều đường dây đánh bạc qua mạng.

Đơn cử như ngày 17/10/2022, Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an tỉnh Quảng Bình, Công an Quảng Trị và các cục nghiệp vụ Bộ Công an huy động hơn 120 cán bộ, chiến sỹ chia thành 20 tổ công tác đồng loạt tiến hành bắt giữ 20 đối tượng tại nhiều địa điểm khác nhau liên quan tới hành vi đánh bạc, tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua trang mạng “ag.bong88.com”.

Các đối tượng trong đường dây đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá 6.000 tỷ đồng bị Công an Hà Tĩnh phối hợp với các đơn vị triệt phá.

Trang mạng “ag.bong88.com” do đối tượng Trần Quang Nam (SN 1986, trú xã Liên Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) là chủ mưu, điều hành và tiến hành cấu kết với các đối tượng ở Hà Tĩnh và các tỉnh, thành phố khác để tổ chức hoạt động. Tổng số tiền giao dịch đánh bạc của đường dây từ khi hoạt động đến thời điểm bị phát hiện luỹ kế lên đến khoảng 6.000 tỷ đồng.

Trước đó, Công an Hà Tĩnh cũng đã bóc gỡ, triệt phá một số đường dây cá độ bóng đá khác với số tiền rất lớn.

Cơ quan công an tiến hành khám xét nơi ở của các đối tượng trong đường dây đánh bạc qua trang mạng “ag.bong88.com”.

Cá độ bóng đá gây nhiều hệ lụy nghiêm trọng và đây cũng là nguyên nhân phát sinh nhiều loại tội phạm khác. Việc con bạc “thua độ” nhưng không có hoặc không đủ tiền thanh toán có thể bị các đối tượng cầm đầu dùng nhiều cách “khủng bố tinh thần”, cưỡng ép trả tiền, cưỡng đoạt tài sản, bắt giữ người trái pháp luật. Lúc ấy, không chỉ có bản thân con bạc mà người thân, gia đình của họ cũng sẽ bị kéo vào “vòng xoáy” trả nợ.

Và con bạc – khi không đủ tiền “chung độ”, lâm vào đường cùng, có thể phát sinh hành vi trộm cắp, cướp giật tài sản hay thậm chí là “tìm tới cái chết” để tránh việc trả tiền thua cá độ.

Công an tỉnh mở đợt ra quân trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2022.

Đại tá Nguyễn Thanh Liêm – Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Thời điểm này không chỉ là dịp cuối năm mà còn đang diễn ra vòng chung kết World Cup 2022, nguy cơ cao phát sinh tội phạm, nhất là tội phạm liên quan tới đánh bạc và tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá, tiềm ẩn nhiều nguy cơ gây mất ANTT cho xã hội.

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Bộ Công an về việc tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá, song song với kế hoạch trấn áp tội phạm dịp Tết Nguyên đán 2022, Công an tỉnh đã chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác nắm tình hình, tập trung lực lượng, phương tiện, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ “đánh mạnh” vào tội phạm, vi phạm pháp luật liên quan đến cá độ bóng đá.

Hình thức đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên không gian mạng, trong đó có cá độ bóng đá ngày càng được tổ chức tinh vi, phổ biến, gây khó khăn trong công tác điều tra, xử lý.

Theo Thượng tá Nguyễn Trường Diệu – Trưởng phòng Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an Hà Tĩnh, từ trước khi diễn ra các trận đấu ở World Cup 2022, đơn vị đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho người dân, trọng tâm là tuyên truyền về các quy định, chế tài xử lý đối với hành vi đánh bạc, hệ lụy của tệ nạn đánh bạc đối với gia đình, xã hội, kết quả đấu tranh của lực lượng chức năng đối với tội phạm đánh bạc để răn đe, phòng ngừa chung.

Chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các bài viết, thông tin lôi kéo, dụ dỗ người dân tham gia đánh bạc, cá độ bóng đá trái pháp luật; rà soát, lên danh sách, lập hồ sơ quản lý chặt chẽ các đối tượng nghi vấn, nhất là đối tượng có tiền án, tiền sự liên quan đến hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá.

Tăng cường phối hợp với các doanh nghiệp dịch vụ viễn thông, internet quản lý chặt chẽ các thuê bao, điện thoại di động, không để các đối tượng lợi dụng sử dụng để đánh bạc và tổ chức đánh bạc trên không gian mạng.

Kịp thời xác minh các dấu hiệu nghi vấn, tập trung lực lượng, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ để chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, đấu tranh quyết liệt với các đối tượng vi phạm.

Thưởng thức những trận cầu đỉnh cao với một tâm thế lành mạnh, tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức để tránh những hệ lụy, hậu quả khôn lường.

Thời điểm này, công an các địa phương ở Hà Tĩnh cũng đã huy động lực lượng, triển khai kế hoạch tổ chức tấn công trấn áp mạnh mẽ, xử lý nghiêm tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan cá độ bóng đá trên địa bàn.

Bên cạnh công tác đấu tranh, phòng ngừa của lực lượng chức năng thì người dân cần nâng cao ý thức chấp hành các quy định pháp luật liên quan đến tội phạm và tệ nạn cờ bạc, nhất là cá độ bóng đá; tuyệt đối không tham gia cá độ bóng đá dưới mọi hình thức và phải ý thức được hậu quả của cá độ bóng đá đối với bản thân, gia đình và xã hội.

Với sự vào cuộc quyết liệt của ngành chức năng cùng ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân thì tới thời điểm này, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh vẫn đang được giữ vững, không phát sinh các vụ việc vi phạm phức tạp, nhất là liên quan tới cá độ bóng đá. Hy vọng rằng, mùa World Cup 2022 sẽ diễn ra thực sự trọn vẹn với những người yêu bóng đá.

Thạch Quý – Nguyễn Nga