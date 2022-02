Công an huyện Hương Sơn khởi tố đối tượng tàng trữ 9,6 kg pháo

Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Tân (SN 1981, trú tại xã Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, Nghệ An) về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”.

Khoảng 1 giờ 30 phút, ngày 30/1/2022, tại Quốc lộ 8A thuộc địa phận thôn 4, xã Sơn Long, Hương Sơn, Công an huyện Hương Sơn phối hợp với Công an xã Sơn Long, xã Sơn Trà và Công an huyện Đức Thọ phát hiện, bắt quả tang Đặng Văn Tân đang có hành vi tàng trữ 7 hộp pháo hoa nổ (loại 36 quả) có khối lượng là 9,6 kg.

Đối tượng Tân và tang vật vụ án

Theo tài liệu cơ quan điều tra, số pháo nói trên là do Tân mua của một người không quen biết ở tỉnh Quảng Trị với giá 6,3 triệu đồng để về sử dụng trong dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 thì bị lực lượng công an phát hiện, bắt quả tang.

Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Đặng Văn Tân về hành vi “Tàng trữ hàng cấm”, tiếp tục điều tra, xử lý vụ án theo quy định của pháp luật.

Tin liên quan: 35 trường hợp đốt pháo trái phép ở Hương Khê bị phát hiện, xử lý Công an huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) đã triển khai 21 tổ tuần tra trên địa bàn để xử lý các vụ việc vi phạm pháp luật trong đêm giao thừa tết Nguyên đán 2022. Theo đó, lực lượng chức năng đã bắt giữ 35 trường hợp có hành vi đốt pháo trái phép.

Ánh Dương