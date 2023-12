Cựu Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức lĩnh 21 năm tù

Cơ quan điều tra Bộ Công an đã thay đổi biện pháp ngăn chặn, thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam đối với bị can Nguyễn Quang Tuấn, cựu giám đốc Bệnh viện Bạch Mai, cựu giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội.