Đang chấp hành án tù treo tiếp tục gây ra 4 vụ trộm xe máy ở Hà Tĩnh

Đang trong quá trình chấp hành án tù treo mà vẫn thực hiện hành vi trộm cắp xe máy khác, Đặng Đình Quang bị Tòa án nhân dân huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) tuyên phạt 36 tháng tù giam.

Chiều 7/7, Toà án nhân dân huyện Can Lộc mở phiên toà để xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Đặng Đình Quang (SN 1995, trú thôn Tùng Sơn, xã Tùng Lộc, huyện Can Lộc, Hà Tĩnh) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng phản ánh, vào khoảng 12h ngày 13/2, Công an huyện Can Lộc nhận trình báo của anh Lê Hữu Trung (SN 1998, trú xã Thạch Liên, huyện Thạch Hà) về việc chiếc xe máy Exciter mang BKS 38M 330.75 của mình dựng tại một quán trà sữa thuộc thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc bị kẻ gian bẻ khóa lấy cắp.

Ngay sau khi nhận tin báo, lãnh đạo Công an huyện Can Lộc đã chỉ đạo Đội Cảnh sát Hình sự nhanh chóng vào cuộc trích xuất camera nhằm nhận định nhanh đối tượng gây án.

Đến khoảng 18h cùng ngày, sau 6 giờ gây án, các trinh sát đã bắt giữ được đối tượng Đặng Đình Quang khi đang lẩn trốn tại nhà riêng.

Công an huyện Can Lộc đã tóm gọn đối tượng Quang cùng tang vật sau 6 giờ gây án

Qua điều tra mở rộng, đối tượng Quang khai nhận thêm: Từ ngày 6/2 đến ngày 12/2, đã cùng đồng bọn thực hiện liên tiếp 3 vụ trộm xe máy tại TP. Hà Tĩnh, Thạch Hà và TX. Hồng Lĩnh. Tổng tài sản Quang cùng đồng bọn trộm được là 4 chiếc xe máy, gây thiệt hại 84 triệu đồng.

Những chiếc xe máy trộm được, đối tượng gửi vào các tỉnh phía Nam để đưa sang Campuchia tiêu thụ, khi nhận được tiền thì chia nhau tiêu xài cá nhân.

Riêng đối tượng Phan Văn Đương là người cùng bị cáo Quang thực hiện các hành vi trộm cắp hiện đang bỏ trốn nên cơ quan Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, làm rõ.

Được biết, đối tượng Quang hiện đang trong quá trình chấp hành 2 năm 6 tháng tù treo về tội “trộm cắp tài sản” do Tòa án nhân dân thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương tuyên phạt thì tiếp tục thực hiện các hành vi trộm cắp xe máy khác.

HĐXX đã tuyên phạt Đặng Đình Quang 36 tháng tù giam về tội danh trên.

Bùi Lâm