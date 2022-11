Điều tra, làm rõ nhiều vụ án hình sự trên địa bàn miền núi Hương Sơn

Công an huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã điều tra, làm rõ 47/49 vụ, 98 đối tượng phạm tội trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma tuý và tệ nạn xã hội trong năm 2022.

Bà Nguyễn Thị Nú và Đoàn Thị Hồng Hạnh cùng 559 hộp pháo (khoảng hơn 800kg) bị Công an huyện Hương Sơn phát hiện, thu giữ (28/10/2022).

Để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn, Công an huyện Hương Sơn đã chủ động xây dựng nhiều chương trình, kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đặc biệt là tội phạm: hoạt động có tổ chức, sử dụng công nghệ cao, lừa đảo trên không gian mạng, trộm cắp, cướp giật tài sản, đánh bạc, ma tuý… Đáng chú ý, có nhiều vụ án có tính chất phức tạp và nghiêm trọng đã được điều tra, làm rõ kịp thời. Chỉ tính từ đầu năm 2022 lại nay, Công an huyện Hương Sơn đã điều tra, làm rõ 47/49 vụ, 98 đối tượng phạm tội trên các lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma tuý và tệ nạn xã hội, thu hồi tài sản trả lại cho dân gần 300 triệu đồng, (đạt tỉ lệ 95.9%).

Trong đó, trên lĩnh vực đấu tranh với tội phạm hình sự, Công an huyện Hương Sơn đã điều tra làm rõ 2 vụ án giết người do người tâm thần gây ra với tính chất dã man gây hoang mang trong dư luận; 1 vụ mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng; 13 vụ đánh bạc, 13 vụ trộm cắp tài sản và nhiều vụ cướp giật tài sản trên địa bàn…

Trần Văn Hoàng và Nguyễn Văn Dũng bị bắt vì hành vi cướp giật tài sản (22/10/2022).

Điển hình, ngày 22/10/2022, Công an huyện Hương Sơn đã kịp thời điều tra, làm rõ 2 đối tượng: Trần Văn Hoàng (SN 1996) trú xã Sơn Hàm và Nguyễn Văn Dũng (SN 2000) trú xã Sơn Lễ là thủ phạm thực hiện vụ cướp giật tài sản của anh N.X.B (SN 2004, trú tại xã Sơn Ninh) vào tối 20/10/2022, trên quốc lộ 8, đoạn qua xã Sơn Bằng. Qua điều tra mở rộng vụ án cơ quan công an chứng minh trước đó hai đối tượng này còn thực hiện thêm 2 vụ cướp giật tài sản khác trên địa bàn.

Mới đây, ngày 28/10/2022, lực lượng Cảnh sát Hình sự, Công an huyện Hương Sơn đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Nguyễn Thị Nú (SN 1958, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn), phát hiện, thu giữ 559 hộp pháo có trọng lượng hơn 800kg. Quá trình điều tra cơ quan công an xác định Nguyễn Thị Nú và con gái là Đoàn Thị Hồng Hạnh (SN 1995, trú tại tổ dân phố 1, thị trấn Tây Sơn) đã mua số pháo trên với số tiền 240 triệu đồng để về cất giấu tại nhà. Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra và xử lý theo quy định của pháp luật.

Trước đó, Công an huyện Hương Sơn chủ trì, phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự (Công an tỉnh) phá thành công chuyên án triệt xóa 3 đường dây đánh bạc dưới hình thức mua bán số lô, số đề, bắt giữ 21 đối tượng có liên quan, làm rõ số tiền các đối tượng sử dụng đánh bạc mỗi ngày hơn 800 triệu đồng. Hiện đã khởi tố 3 vụ/21 bị can về tội đánh bạc.

Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các lực lượng, đơn vị chức năng bắt quả tang Phan Văn Đức (SN 1990, trú tại thôn 8, xã Quang Diệm, Hương Sơn) vận chuyển trái phép 1.000 viên hồng phiến (1/2022).

Với đặc thù là địa bàn miền núi tiếp giáp với Lào nên tình hình tội phạm về ma tuý trên địa bàn huyện Hương Sơn luôn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, nhất là hoạt động mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý qua biên giới với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Trước thực trạng đó, Công an huyện Hương Sơn đã chủ động nắm chắc tình hình, phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh và lực lượng Biên phòng, Hải quan… kịp thời điều tra khám phá nhiều chuyên án, vụ án lớn.

Chỉ tính từ đầu năm 2022 trở lại nay, Công an Hương Sơn phát hiện, bắt giữ 30 vụ/43 đối tượng phạm tội, vi phạm pháp luật về ma tuý, thu giữ 9,78gam heroin, 1.312 viên ma tuý tổng hợp và 194gam ma tuý dạng đá.

Đội Cảnh sát hình sự (Công an huyện Hương Sơn) triển khai nhiệm vụ đấu tranh, phòng chống tội phạm trên địa bàn.

Thượng tá Hà Hải Long, Trưởng Công an huyện Hương Sơn cho biết: “Là địa bàn trọng điểm về ANTT, vì thế để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, đơn vị đã chủ động triển khai các kế hoạch, mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Đồng thời, tập trung làm tốt công tác nắm tình hình, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phương tiện kỹ thuật vào quá trình đấu tranh, xác minh, làm rõ.

Đặc biệt, chúng tôi luôn chú trọng phát huy sức mạnh của Nhân dân trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, với phương châm: mỗi người dân là một “tai, mắt” trong đấu tranh, phòng, chống tội phạm. Do đó, tình hình ANTT trên địa bàn luôn được giữ vững, góp phần quan trọng phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương".

Nga Nguyễn