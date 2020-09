Đối tượng tấn công công an phường ở TX Hồng Lĩnh bị xử phạt 45 tháng tù giam

Phạm 3 tội danh cùng lúc: cố ý gây thương tích, hủy hoại tài sản và gây rối nơi công cộng, Phan Hưng Hỷ (SN 1986, trú xã Quang Vĩnh, Đức Thọ - Hà Tĩnh) phải nhận bản án 45 tháng tù giam do TAND thị xã Hồng Lĩnh tuyên phạt sáng nay (17/9).

Phan Hưng Hỷ nhận 27 tháng tù giam về tội gây rối nơi công cộng, 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản.

Khoảng 21h ngày 18/5, Phan Hưng Hỷ một tay cầm kiếm (dài 67 cm), tay kia cầm dao mẹo (45 cm) đi bộ đến Công an phường Bắc Hồng (TX Hồng Lĩnh) để gây rối, vì trước đó nhận được giấy triệu tập của công an về hành vi vi phạm pháp luật.

Dọc đường đi, Hỷ chửi bới gây náo loạn đường phố. Đến cổng trụ sở Công an phường Bắc Hồng, Hỷ vung kiếm chém nhiều nhát làm đứt 3 cây cau cảnh. Vào cơ quan, đối tượng tiếp tục lớn tiếng lăng mạ cán bộ Công an phường về việc gửi giấy triệu tập, rồi dùng dao, kiếm chém liên tiếp vào chiếc bàn gỗ đặt ở sảnh, hộp thư góp ý và tấm biển thông báo lịch giải quyết các thủ tục hành chính của Công an phường Bắc Hồng, gây thiệt hại 4,4 triệu đồng

Không dừng lại ở đó, Hỷ tiếp tục đến quán bia Minh Hùng trên đường Trần Phú (thuộc tổ dân phố 1, phường Nam Hồng, TX Hồng Lĩnh) dùng kiếm chém, chặt làm hư hỏng 3 bàn gỗ trị giá 233 ngàn đồng. Đến khoảng 21h20", Phan Hưng Hỷ quay lại Công an phường Bắc Hồng lớn tiếng đe dọa thách thức.

Trước thái độ hung hãn của Hỷ, một cán bộ Công an phường Bắc Hồng đã rút súng bắn chỉ thiên cảnh cáo, yêu cầu giao nộp vũ khí nhưng đối tượng không chấp hành. Anh Phan Văn Định - cán bộ Công an phường Bắc Hồng đã dùng chiếc gậy tre đánh vào tay cầm dao của Phan Hưng Hỷ nhằm mục đích tước con dao nhưng không trúng, bị mất đà ngã xuống. Ngay lập tức, Hỷ vung kiếm, chém 1 nhát trúng đầu anh Định.

Đến khoảng 21h50", Công an phường Bắc Hồng cùng lực lượng tăng cường Công an TX Hồng Lĩnh đã khống chế, bắt giữ Hỷ cùng tang vật.

Hội đồng xét xử TAND thị xã Hồng Lĩnh tại phiên xét xử sáng nay.

Phan Hưng Hỷ bị bắt giam tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh từ ngày 18/5 đến nay. Sau khi vụ việc xảy ra, vợ Hỷ là chị Nguyễn Thị Hoa đã bồi thường cho người bị hại là anh Phan Văn Định số tiền 7 triệu đồng; bồi thường cho đại diện Công an phường Bắc Hồng số tiền gần 4,4 triệu đồng

Tại phiên tòa, Phan Hưng Hỷ thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Căn cứ vào quy định của pháp luật về hình sự, TAND thị xã Hồng Lĩnh đã tuyên phạt Phan Hưng Hỷ 6 tháng tù về tội hủy hoại tài sản, 12 tháng tù về tội cố ý gây thương tích và 27 tháng tù về tội gây rối nơi công cộng. Tổng cộng, Phan Hưng Hỷ nhận bản án 45 tháng tù giam.

