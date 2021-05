“Gắng cải tạo thật tốt để sống có ích con nhé!”

Công an TX Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn 2 tháng đối với Nguyễn Bá Khánh (SN 1991, trú tại xã Thạch Thanh, Thạch Hà – Hà Tĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.