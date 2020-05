Giả người đi bắt lươn, đột nhập nhà dân trộm gần 155 triệu đồng

May cho gia đình bị hại là đối tượng Trần Ngọc Anh chưa kịp tẩu tán tài sản trộm được thì bị Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) phát hiện, bắt giữ, thu hồi đầy đủ và trả lại cho bị hại.

Ngày 26/5, Tòa án nhân dân huyện Can Lộc đưa ra xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự đối với bị cáo Trần Ngọc Anh (SN 1981, trú tại thôn Văn Cử, xã Xuân Lộc, huyện Can Lộc) bị Viện kiểm sát nhân dân huyện Can Lộc truy tố về tội “trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Đối tượng Trần Ngọc Anh tại phiên xử

Theo nội dung cáo trạng, do có ý định đột nhập vào nhà ông Trần Văn Vượng ở khối 6, thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc để trộm cắp tài sản, chiều ngày 18/12/2019, Trần Ngọc Anh đến khu vực cánh đồng ở gần nhà ông Vượng đặt dụng cụ bắt lươn để theo dõi, nắm bắt quá trình sinh hoạt, lề lối đi lại của gia đình này.

Đến khoảng 9 giờ ngày 20/12/2019, khi biết gia đình ông Vượng không có ai ở nhà, Trần Ngọc Anh sử dụng 1 chiếc tuốc nơ-vít, 1 chiếc cưa cầm tay, 1 chiếc đục sắt để cạy phá, cắt song cửa sổ rồi đột nhập vào phía trong nhà, lục lọi tài sản và lấy trộm số tiền 154.900.000 đồng của gia đình ông Vượng.

Trần Ngọc Anh chưa kịp tẩu tán tài sản trộm được thì bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ, thu hồi đầy đủ và trả lại cho bị hại.

Xét hành vi phạm tội của bị cáo Trần Ngọc Anh tính chất nghiêm trọng, thủ đoạn thực hiện hành vi phạm tội liều lĩnh, táo bạo; lý lịch bị cáo thể hiện dù đang có nhiều tiền án cùng về tội “trộm cắp tài sản”, Hội đồng xét xử đã quyết định xử phạt bị cáo Trần Ngọc Anh 42 tháng tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Phương Anh