Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra tình hình ANTT trên địa bàn huyện Kỳ Anh

Sáng nay (11/3), Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh đã đi kiểm tra tình hình an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn huyện Kỳ Anh.

Giám đốc Công an tỉnh và lãnh đạo huyện Kỳ Anh thăm Nhà máy Xử lý rác thải Phú Hà

Đại tá Võ Trọng Hải đã đến kiểm tra tình hình ANTT ở xã Kỳ Tân và tiến độ di dời, tái định cư của một số hộ dân xung quanh Nhà máy Xử lý rác thải Phú Hà.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Nhà máy Xử lý rác thải Phú Hà, Giám đốc Công an tỉnh Võ Trọng Hải yêu cầu lãnh đạo nhà máy phải đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu tái định cư, sớm bàn giao cho người dân để ổn định cuộc sống.

Nhà máy Xử lý rác thải Phú Hà phải thực hiện đúng quy trình, quy định trong quá trình xử lý rác, các chất thải nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường, đảm bảo chất lượng cuộc sống cho người dân xung quanh.

... và kiểm tra tiến độ xây dựng khu tái định cư các hộ dân xung quanh nhà máy.

Trước đó, Đại tá Võ Trọng Hải đã trao các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an các xã: Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Thượng và Lâm Hợp.

Đại tá Võ Trọng Hải và lãnh đạo huyện Kỳ Anh dự buổi lễ công bố quyết định về việc điều động cán bộ công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an các xã: Kỳ Khang, Kỳ Văn, Kỳ Thọ, Kỳ Hải, Kỳ Thượng và Lâm Hợp.

Theo đó, các cán bộ công an được bổ nhiệm đợt này gồm: Thượng úy Lê Văn Ngọc - cán bộ Công an thị xã Kỳ Anh, Thượng úy Lê Văn Tuấn cán bộ Đội Điều tra - Tổng hợp Công an huyện Kỳ Anh và Thiếu úy Trần Hữu Việt cán bộ Đội An ninh, lần lượt đảm nhiệm chức danh trưởng, phó, công an viên thường trực Công an xã Kỳ Khang.

Đại tá Võ Trọng Hải trao các quyết định cho các đồng chí được điều động trong đợt này

Thượng úy Nguyễn An Đức - cán bộ Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh), Trung úy Nguyễn Tùng Linh - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Anh, Trung úy Nguyễn Đức Anh - cán bộ Phòng Cảnh sát cơ động (Công an tỉnh) lần lượt đảm nhiệm chức danh trưởng, phó, công an viên thường trực Công an xã Kỳ Văn.

Đại tá Võ Trọng Hải và lãnh đạo huyện Kỳ Anh tặng hoa chúc mừng các đồng chí công an được điều động về xã

Đại úy Nguyễn Hữu Hùng - cán bộ Công an thị xã Kỳ Anh, Trung úy Nguyễn Ten - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an huyện Kỳ Anh, Thượng úy Trần Đình Trung - cán bộ Công an thị xã Kỳ Anh lần lượt đảm nhiệm chức danh trưởng, phó, công an viên thường trực Công an xã Kỳ Thọ.

Thiếu tá Nguyễn Bá Ngọc - cán bộ Đội CSGT, trật tự Công an huyện Kỳ Anh, Đại úy Lê Hồ Việt Anh - cán bộ Phòng CSGT (Công an tỉnh), Thiếu úy Bùi Tuấn Anh- cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an huyện Kỳ Anh lần lượt đảm nhiệm chức danh trưởng, thó, công an viên thường trực Công an xã Kỳ Hải.

Thiếu tá Nguyễn Bá Ngọc - Trưởng Công an xã Kỳ Hải phát biểu thể hiện quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ được giao

Thượng úy Nguyễn Văn Hoàng - cán bộ Công an thị xã Kỳ Anh, Đại úy Võ Đức Tú - cán bộ Đội Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an huyện Kỳ Anh, Thiếu úy Nguyễn Ngọc Thành - cán bộ Đội Điều tra tổng hợp Công an huyện Kỳ Anh lần lượt đảm nhiệm chức danh trưởng, phó, công an viên thường trực Công an xã Kỳ Thượng.

Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh Bùi Quang Hoàn mong muốn các đồng chí công an được điều động về xã không ngừng nỗ lực, phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, góp phần vào đảm bảo TTXH, phát triển kinh tế địa phương.

Thượng úy Lê Hoài Nam - cán bộ Công an thị xã Kỳ Anh, Thượng úy Lê Minh Thanh - cán bộ Đội Xây dựng phong trào bảo vệ An ninh Tổ quốc Công an huyện Kỳ Anh, Thiếu úy Nguyễn Đức Hoàng - cán bộ Đội An ninh Công an huyện Kỳ Anh lần lượt đảm nhiệm chức danh trưởng, phó, công an viên thường trực Công an xã Lâm Hợp.

Đại tá Võ Trọng Hải yêu cầu các đồng chí công an về địa phương phải hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, giúp đỡ công an chính quy trong quá trình công tác.

Được biết, đến nay huyện Kỳ Anh đã có 20/20 xã có công an chính quy về địa bàn.

Vũ Viễn