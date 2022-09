Hà Tĩnh bình yên những ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9

Trong 4 ngày nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình hình ANTT, ATGT ở Hà Tĩnh tiếp tục được đảm bảo, không xẩy ra vụ việc phức tạp.

Lực lượng Cảnh sát QLHC về TTXH tăng cường kiểm tra công tác quản lý cư trú dịp nghỉ lễ.

Để đảm bảo an toàn cho người dân vui chơi trong thời gian nghỉ lễ 2/9 năm nay, các đơn vị, công an các địa phương trong tỉnh đã triển khai nhiều phương án, kế hoạch bảo đảm ANTT, trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, phòng chống cháy nổ, nhất là tại các tuyến, địa bàn trọng điểm, nơi tập trung đông người và diễn ra các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí, trên địa bàn.

Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh nên trong những ngày nghỉ lễ, tại TP Hà Tĩnh, số người và phương tiện tham gia giao thông tăng đột biến, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp. Do vậy, lãnh đạo Công an thành phố đã chủ động triển khai sớm và hiệu quả các phương án đảm bảo ANTT, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn.

“Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân tham gia công tác đảm bảo ANTT trong những ngày nghỉ lễ, đồng thời thực hiện tốt các phương án, kế hoạch đảm bảo ANTT, an toàn giao thông dịp nghỉ lễ như: bám nắm địa bàn, đảm bảo công tác trực ban, trực chiến, thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn, tại các công trình, mục tiêu trọng điểm… nên tình hình ANTT, an toàn giao thông trong dịp này được đảm bảo, người dân vui chơi an toàn trong những ngày nghỉ lễ” - Thiếu tá Trần Quang Đạt - Phó Trưởng Công an TP Hà Tĩnh cho biết.

Lực lượng Cảnh sát cơ động thường xuyên tham gia chốt chặn, đảm bảo an toàn tại các mục tiêu trọng điểm trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 (Ảnh tư liệu).

Kỳ nghỉ lễ 2/9 năm nay kéo dài 4 ngày, lượng du khách và người dân trở về địa phương lưu trú trên địa bàn tăng cao so với trước, để đảm bảo tốt công tác quản lý cư trú, nắm tình hình biến động dân cư trên địa bàn, lực lượng Cảnh sát quản lý hành chính toàn tỉnh đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật về quản lý cư trú, kinh doanh ngành nghề có điều kiện, các nội dung đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy cho Nhân dân và chủ các sơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Các lực lượng chức năng cũng đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ, triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tập trung vào các hành vi như: vi phạm về nồng độ cồn, ma túy; chở quá tải, quá khổ; chạy quá tốc độ... Đồng thời phát hiện, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật khác, nhất là trên các tuyến, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới tai nạn giao thông.

Lực lượng CSGT Công an Hà Tĩnh tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng vi phạm TTATGT trong dịp nghỉ lễ.

Chánh Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Nguyễn Văn Tân cho hay: Trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, lực lượng chức năng toàn tỉnh đã lập biên bản xử lý 409 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, xử phạt 1,03 tỷ đồng. Trong đó, vi phạm nồng độ cồn 81 trường hợp; sử dụng ma túy 1 trường hợp; vi phạm tốc độ 108 trường hợp; chở hàng quá tải, quá khổ 16 trường hợp và 203 lỗi vi phạm khác), qua đó tước giấy phép lái xe 106 trường hợp, tạm giữ 26 ô tô, 56 mô tô.

Với sự nỗ lực đảm bảo trật tự an toàn giao thông của lực lượng chức năng, trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, tình an toàn giao thông toàn tỉnh được đảm bảo. Qua 4 ngày nghỉ lễ, Hà Tĩnh chỉ xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông khiến 1 người tử vong.

Bên cạnh đó, tình hình vận chuyển khách bằng ô tô, đò ngang cũng ổn định, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, không xảy ra ùn tắc tại bến xe.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc làm việc với Nguyễn Doãn Đại (SN 2003) trú tại xã Tân Lộc (Lộc Hà) - đối tượng đã cùng đồng bọn thực thực hiện liên tiếp 5 vụ trộm cắp tài sản trong thời gian từ: 13-26/8/2022, trên địa bàn huyện Can Lộc

Trong dịp nghỉ lễ, toàn tỉnh chỉ xẩy ra 1 vụ cố ý gây thương tích. Lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ: 1 vụ/1 đối tượng tàng trữ hàng cấm, thu giữ 40kg pháo; 6 vụ/6 đối tượng vi phạm pháp luật về trật tự quản lý kinh tế, môi trường; 4 vụ/7 đối tượng vi phạm pháp luật về ma túy, thu giữ 3,7kg heroin…

Theo đánh giá của lãnh đạo Công an tỉnh, do chủ động triển khai đồng bộ, quyết liệt các phương án, kế hoạch nên trong dịp lễ 2/9 năm nay, tình hình ANTT, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo ổn định, không xảy ra các vụ việc phức tạp.

Mai Hoàng – Văn Đức