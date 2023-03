Hà Tĩnh chỉ đạo tăng cường quản lý dịch vụ karaoke, nhà hàng, quán bar

Theo đánh giá, thời gian qua vẫn còn một số tồn tại, hạn chế tại các quán karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar như: nguy cơ cháy nổ, phát sinh các tệ nạn xã hội; việc cam kết khắc phục những tồn tại do các cơ quan chức năng yêu cầu vẫn chưa kịp thời.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản gửi các sở, ngành, địa phương liên quan về việc tăng cường quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar trên địa bàn.

Theo đó, trong thời gian qua, các cấp, ngành, địa phương đã triển khai, thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ VH-TT&DL, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar. Tuy nhiên, vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như nguy cơ cháy nổ, phát sinh các tệ nạn xã hội, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, an toàn xã hội; việc cam kết khắc phục những tồn tại hạn chế do các cơ quan chức năng yêu cầu của các chủ cơ sở kinh doanh vẫn chưa kịp thời.

Để khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, UBND tỉnh yêu cầu Sở VH-TT&DL chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh, UBND các huyện, thành phố, thị xã kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar theo quy định của pháp luật; thanh tra lại việc cấp giấy phép hoạt động karaoke, kiên quyết chỉ đạo đình chỉ hoạt động, thu hồi việc cấp phép đối với những cơ sở, những phòng hát không đạt tiêu chuẩn quy định.

Kiểm tra chặt chẽ các điều kiện kinh doanh và các văn bản pháp luật khác có liên quan đối với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ vũ trường; kiểm tra bảng quảng cáo, biển hiệu các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar theo quy định của Luật Quảng cáo. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan quản lý nhà nước về văn hóa cấp huyện kiểm soát chặt chẽ các điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật trước khi cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh các dịch vụ và rút giấy phép kinh doanh karaoke đối với các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về phòng cháy, chữa cháy (PCCC), ANTT. Tuyên truyền, hướng dẫn các văn bản quy phạm pháp luật về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar bằng các hình thức phù hợp, hiệu quả.

Đại tá Đặng Hoài Sơn (hàng đầu, bên trái) - Phó Giám đốc Công an tỉnh kiểm tra PCCC tại các cơ sở kinh doanh karaoke trên địa bàn TP Hà Tĩnh. Ảnh tư liệu

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan, UBND các huyện, thành phố, thị xã tổng rà soát, kiểm tra an toàn về PCCC và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) rà soát hoạt động kinh doanh karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar trên địa bàn, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục các tồn tại và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định ANTT, PCCC, CNCH và các quy định pháp luật khác. Kiên quyết tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không đảm bảo các điều kiện ANTT, PCCC, CNCH. Thực hiện nghiêm việc cấp, thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT đối với cơ sở kinh doanh có điều kiện theo đúng quy định; tuyệt đối không cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT cho các cơ sở không đủ điều kiện an toàn về PCCC. Kiểm tra và xử lý theo quy định đối với các cơ sở thuộc diện phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc.

Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC và CNCH, thoát nạn cho người dân; tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật, các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở. Tổ chức diễn tập các phương án chữa cháy, phương án CNCH tại các cơ sở có nguy cơ về cháy, nổ cao, giả định các tình huống cháy, nổ, sự cố phức tạp cần huy động nhiều lực lượng, phương tiện tham gia. Đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn kỹ năng xử lý, thoát hiểm các tình huống tai nạn, sự cố cháy nổ cho hộ kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar…

Đại diện các cơ sở kinh doanh karaoke ký cam kết thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo an toàn PCCC.

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, ANTT, an toàn xã hội. Tiếp tục hướng dẫn rà soát, kiện toàn, củng cố về nhân lực, cơ sở vật chất cho các lực lượng dân phòng, lực lượng PCCC cơ sở, lực lượng PCCC chuyên ngành, bảo đảm hoạt động hiệu quả, thực chất. Tăng cường thực hiện các biện pháp phòng ngừa, kịp thời phát hiện, cảnh báo nguy cơ, loại bỏ những yếu tố, điều kiện phát sinh cháy, nổ, nhất là tại các điểm có nguy cơ cháy, nổ cao.

UBND các huyện, thành phố, thị xã chủ động tiến hành công tác thanh tra, kiểm tra, tăng cường công tác quản lý nhà nước về kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar. Tổ chức theo dõi, kiểm tra, rà soát hoạt động kinh doanh dịch karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar trên địa bàn, xử phạt nghiêm theo thẩm quyền các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật, đặc biệt về công tác PCCC, CNCH, ANTT. Thực hiện các thủ tục thu hồi giấy phép kinh doanh đối với các cơ sở không đủ các điều kiện đảm bảo; các giấy phép cấp chưa đúng quy định; theo kiến nghị của ngành công an hoặc các cơ quan liên quan có thẩm quyền.

Thực hiện nghiêm việc thẩm định trước khi cấp phép xây dựng, cấp phép kinh doanh đối với các cơ sở kinh doanh có điều kiện, các công trình thuộc đối tượng thẩm duyệt, thiết kế về PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở tập trung đông người… Định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, nhà hàng, quán bar. Thực hiện công tác rà soát, báo cáo theo quy định…

