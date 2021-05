Hà Tĩnh: Sản xuất, buôn bán hàng cấm, 2 đối tượng cùng “bóc lịch”

Chuẩn bị giao 2 băng pháo và 5 quả pháo cỡ lớn cho khách thì Nguyễn Sỹ Đức (xã Phú Lộc, huyện Can Lộc - Hà Tĩnh) bị tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang.

Chiều ngày 28/5, Toà án nhân dân huyện Can Lộc tổ chức phiên toà sơ thẩm xét xử 2 đối tượng về tội “Sản xuất hàng cấm” và “Buôn bán hàng cấm”.

Theo cáo trạng, tháng 11/2020, Trần Quốc Văn (SN 1988, trú tại thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, huyện Đức Thọ) mua các loại nguyên liệu về chế tạo pháo nổ.

Khi chế tạo được pháo, Văn đã gạ bán cho Nguyễn Sỹ Đức (SN 1996, trú tại thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) - là người lái máy xúc cải tạo tại trang trại của Văn. Đức đã đồng ý mua để bán lại kiếm lời.

Ngày 28/1/2021, có người nhờ Đức mua 2 băng pháo và 5 quả pháo cỡ lớn nên đối tượng liên lạc với Văn để đặt hàng. Văn báo giá mỗi băng pháo là 1,2 triệu đồng, mỗi quả pháo là 160 ngàn đồng.

Nguyễn Sỹ Đức cùng số pháo nổ mua từ Trần Quốc Văn

Chiều ngày 29/1/2021, Đức đi mô tô đến trang trại của Văn để lấy pháo. Văn bỏ số hàng vào bao tải rồi đưa cho Đức và thoả thuận sau khi bán được pháo thì Đức sẽ trả số tiền 3,2 triệu đồng cho Văn. Sau đó, Đức đưa pháo về cất giấu.

Đến khoảng 19h30 ngày 30/1/2021, Đức cùng một người bạn đi xe mô tô chở hàng đến khu vực đập Vực Trống, thôn Tân Bình, xã Gia Hanh (Can Lộc), để giao hàng thì bị tổ tuần tra Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt quả tang và thu giữ số pháo trên.

Trần Quốc Văn cùng các tang vật khi bị bắt

Công an huyện Can Lộc đã tiến hành khám xét khẩn cấp tại chỗ ở và trang trại của Văn tại thôn Thọ Ninh, xã Liên Minh, thu giữ 1 băng pháo, 1 túi ni lông đựng hỗn hợp dạng bột màu xám, 1 túi ni lông đựng hỗn hợp dạng bột màu đen, 1 túi ni lông đựng hỗn hợp dạng bột màu vàng và một số dụng cụ dùng để sản xuất pháo nổ.

Tại phiên toà, căn cứ vào lời khai của các bị cáo và các tình tiết của vụ án, TAND huyện Can Lộc đã tuyên phạt Trần Quốc Văn 20 tháng tù giam, phạt bổ sung 20 triệu đồng về tội “Sản xuất hàng cấm”; Nguyễn Sỹ Đức 12 tháng tù giam về tội “Buôn bán hàng cấm”.

C.L