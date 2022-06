Hà Tĩnh: Tuyên án tử hình đối tượng trong đường dây mua bán ma túy liên tỉnh

Sau nhiều tháng tổ chức các biện pháp nghiệp vụ theo dõi xác minh đối tượng, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Hà Tĩnh) xác định được đường dây có dấu hiệu mua bán, vận chuyển trái phép chất ma tuý do Hà Huy Hoàng cầm đầu, mua ma tuý từ các huyện miền núi ở Nghệ An đưa đi các tỉnh thành khác tiêu thụ. Đây là đường dây mua bán ma tuý hoạt động hết sức tinh vi, chia thành các cung đoạn vận chuyển ngắn, rồi thay đổi phương tiện, người vận chuyển. Quá trình di chuyển, các đối tượng thường xuyên thay đổi BKS để đối phó và che mắt lực lượng chức năng, mang theo súng quân dụng để chống trả khi bị bắt giữ. Trước tình hình đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã xác lập chuyên án, tập trung bắt giữ, đảm bảo an toàn cho lực lượng tham gia bắt giữ. Đây cũng là chuyên án mà Công an Hà Tĩnh tập trung triệt phá cả đường dây từ kẻ cầm đầu, chủ mưu đến các đối tượng tham gia mua bán vận chuyển trái phép chất ma tuý trên nhiều địa bàn.