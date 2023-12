Hà Tĩnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông trong tuần

Theo thông tin từ Ban ATGT tỉnh, từ ngày 23-30/11, trên địa bàn Hà Tĩnh xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông đường bộ.

Vào hồi 09h20’ ngày 23/11, tại Km553+ 470 QL1A, đoạn qua xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS: 29G - 001.66, kéo theo rơ-mooc BKS: 29R-403.13 do M.V.T. (SN 1988), trú tại xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An điều khiển với xe đạp điện do P.H.T. (SN 1964), trú tại xã Kỳ Giang, huyện Kỳ Anh điều khiển; hậu quả: P.H.T. tử vong tại chỗ, xe đạp điện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng trên quốc lộ 1 đoạn qua xã Kỳ Đồng (Kỳ Anh) khiến 1 người tử vong.

Tiếp đó, vào hồi 20h30’ ngày 23/11 tại Km586+100 QL1A thuộc địa bàn TDP Hồng Hải, phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh xảy ra vụ TNGT giữa xe ô tô BKS 36F002.87 do N.X.H. (SN 1972), trú tại phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh với xe mô tô BKS 38K1-8328 do H.V.L. (SN 1984) trú tại phường Kỳ Phương, TX Kỳ Anh điều khiển. Vụ tai nạn khiến H.V.L. tử vong tại chỗ.

Đó là 2 trong tổng số 14 vụ tai nạn giao thông xảy ra trên địa bàn tỉnh từ ngày 23-30/11. Theo Ban ATGT tỉnh, trong số 14 vụ tai nạn giao thông xảy ra trong thời gian trên, có 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Các địa bàn xảy ra TNGT gồm: Hương Sơn (4 vụ), Can Lộc và TX Kỳ Anh (mỗi địa bàn 2 vụ); huyện Kỳ Anh, TX Hồng Lĩnh, Đức Thọ, Lộc Hà, Nghi Xuân và Thạch Hà (mỗi địa bàn 1 vụ).

Cũng theo Ban ATGT tỉnh, 14 vụ tai nạn giao thông nêu trên xảy ra tại các tuyến gồm: quốc lộ 8A (5 vụ); quốc lộ 1 (3 vụ); đường tỉnh (2 vụ); quốc lộ 15A, quốc lộ 15B, quốc lộ 281 và đường huyện (mỗi tuyến 1 vụ).

Nguyên nhân tai nạn được ngành chức năng xác định: không làm chủ tốc độ, không chú ý quan sát, chuyển hướng sai, đi sai làn đường, vượt không đảm bảo an toàn...

Nhằm nâng cao hiểu biết pháp luật cho người dân khi tham giao thông, vừa qua, Ban ATGT tỉnh đã phối hợp Sở Tư pháp tổ chức tập huấn kiến thức pháp luật ATGT cho hơn 400 người là đội ngũ tuyên truyền viên, hòa giải viên trên địa bàn huyện Hương Khê; phối hợp công đoàn ngành Giao thông vận tải tuyên truyền kiến thức pháp luật ATGT cho hơn 100 đoàn viên.

Đặc biệt, với sự tham mưu của Công an tỉnh, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 523/KH-UBND ngày 24/11/2023 về phát động phong trào toàn dân tham gia phát hiện, cung cấp thông tin phản ánh các hành vi vi phạm TTATGT trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.

Ngành công an đang tiếp tục chỉ đạo tăng cường hoạt động của các tổ công tác đặc biệt, các tổ công an cấp huyện thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm TTATGT, nhất là đối với việc sử dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, vi phạm tốc độ, các hành vi gây rối trật tự công cộng, lạng lách đánh võng...

PV