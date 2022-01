Khoa Sư phạm - Đại học Hà Tĩnh nhất Hội thi “Sinh viên với an toàn giao thông”

Hội thi “Sinh viên với an toàn giao thông” được Trường Đại học Hà Tĩnh tổ chức thường niên nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục an toàn giao thông, văn hóa tham gia giao thông trong sinh viên; giúp sinh viên nâng cao nhận thức, gương mẫu, tự giác chấp hành pháp luật về an toàn giao thông và ứng xử có văn hóa khi tham gia giao thông...