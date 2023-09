Khởi tố đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy

Công an huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với Bùi Quốc Thiều (SN 2003), trú tại xã Khánh Vĩnh Yên về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, vào hồi 17h40' ngày 6/9/2023, tại thôn Khánh Sơn, xã Sơn Lộc, tổ công tác Công an huyện Can Lộc phối hợp với Công an xã Sơn Lộc tuần tra và phát hiện Bùi Quốc Thiều đang đi bộ bên đường có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra.

Đối tượng Bùi Quốc Thiều.

Quá trình kiểm tra, phát hiện bên trong chiếc mũ phớt màu đen mà Thiều đang đội có một chiếc khẩu trang màu trắng được cuộn tròn lại, bên trong có 4 viên nén màu hồng là ma túy (Methamphetamine), khối lượng là 0,3891 gam.

Tại cơ quan điều tra, Bùi Quốc Thiều khai nhận, số ma túy trên Thiều mua về để sử dụng nhưng chưa kịp dùng thì bị phát hiện.

Hiện, cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

M.Đ