Làm giả giấy tờ ô tô để lừa vay tiền, hai cậu cháu lĩnh 13 năm 6 tháng tù giam

Sau khi làm giả giấy tờ chiếc xe thuê của người khác, Trần Sỹ Trường và Trần Đức Cảnh cùng trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An đã vào TX Kỳ Anh (Hà Tĩnh) lừa cầm cố, vay tiền để lấy tiền tiêu xài.

Toà án nhân dân thị xã Kỳ Anh vừa tiến hành xét xử Trần Sỹ Trường (SN 1977) và Trần Đức Cảnh (SN 1993) cùng trú tại xã Diễn Trường, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản; Trần Sỹ Trường bị xét xử thêm tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”.

Hội đồng xét xử tại phiên tòa sáng nay.

Do có ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đầu tháng 10/2016, Trần Sỹ Trường đã mượn giấy chứng minh nhân dân và sổ hộ khẩu của Trần Đức Cảnh (là cháu gọi Trường bằng cậu và khi mượn giấy tờ không nói rõ mục đích để làm gì); đồng thời, thuê xe ô tô tự lái kèm theo giấy đăng ký xe của anh Nguyễn Hữu Sơn (SN 1949, xã Diễn Phú, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An), rồi chụp ảnh các giấy tờ nói trên của anh Sơn gửi qua mạng xã hội nhờ một người không quen biết ở huyện Can Lộc làm giả giấy đăng ký xe ô tô mang tên Trần Đức Cảnh.

Trần Đức Cảnh (bên trái) và Trần Sỹ Trường (bên phải).

Sau khi làm được giấy đăng ký xe ô tô giả, ngày 8/10/2016, Trần Sỹ Trường nói rõ cho Trần Đức Cảnh biết là đã làm giả giấy đăng ký xe ô tô mang tên Trần Đức Cảnh và nhờ Cảnh cùng đi vào nhà anh Phan Tiến Dũng (bạn của Trường) ở tổ dân phố Hưng Hòa, phường Hưng Trí, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh để cầm cố xe ô tô cùng với giấy đăng ký xe ô tô giả để lừa vay tiền.

Khoảng 15h cùng ngày, khi đến nhà anh Phan Tiến Dũng, Trần Sỹ Trường đặt vấn đề cầm cố xe ô tô để vay tiền, anh Phan Tiến Dũng không biết giấy đăng ký xe ô tô là giả nên đồng ý cho vay 400 triệu đồng. Sau khi anh Dũng đồng ý, theo chỉ đạo của Trần Sỹ Trường, Trần Đức Cảnh viết giấy vay của anh Phan Tiến Dũng số tiền 400 triệu đồng, Trần Sỹ Trường nhận tiền và để lại xe ô tô cùng giấy đăng ký xe ô tô giả và giấy chứng nhận kiểm định cho anh Phan Tiến Dũng.

Toàn cảnh phiên xét xử.

Số tiền lừa đảo chiếm đoạt được, Trần Sỹ Trường sử dụng vào việc chơi cá độ bóng đá và chi tiêu cá nhân. Khoảng 10 ngày sau, khi đến hạn phải trả xe, Trần Sỹ Trường vay mượn được 100 triệu đồng đưa cho anh Phan Tiến Dũng để lấy lại xe ô tô đưa về trả lại cho anh Nguyễn Hữu Sơn, còn giấy chứng nhận kiểm định và giấy đăng ký xe ô tô giả anh Phan Tiến Dũng giữ lại.

Sau một thời gian không thấy Trần Sỹ Trường trả nợ, qua tìm hiểu được biết Trường bị Công an tỉnh Nghệ An khởi tố về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong một vụ án hình sự khác nên Phan Tiến Dũng đến nhà Trần Đức Cảnh để yêu cầu Cảnh trả nợ nhưng Cảnh không chịu trả.

Đến ngày 30/11/2021, anh Phan Tiến Dũng đã đến Cơ quan CSĐT Công an TX Kỳ Anh tố giác Trần Sỹ Trường và Trần Đức Cảnh lừa đảo chiếm đoạt tài sản của mình.

Trần Sỹ Trường tại phiên xét xử.

Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Trần Sỹ Trường là người khởi xướng, Trần Đức Cảnh đồng phạm với vai trò giúp sức; Trần Sỹ Trường phạm tội độc lập về tội làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức.

Được biết, trước đó ngày 14/8/2017, Trần Sỹ Trường bị Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An xử phạt 10 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” tại bản án hình sự sơ thẩm số 93 ngày 14/9/2017.

Qua xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX tuyên phạt Trần Sỹ Trường 8 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, 1 năm tù về tội “Làm giả tài liệu của cơ quan, tổ chức”. Tổng hợp hình phạt với bản án hình sự sơ thẩm số 93 ngày 14/9/2017 của Toà án nhân dân tỉnh Nghệ An, quyết định hình phạt chung là 19 năm tù.

Riêng Trần Đức Cảnh, HĐXX tuyên phạt 4 năm 6 tháng tù giam về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Trương Minh