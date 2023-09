Lập tài khoản facebook, zalo ảo để quảng cáo cho vay lãi suất thấp rồi lừa đảo

Phòng Cảnh sát hình sự - Công an tỉnh Nghệ An vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam để điều tra đối với Đào Thị Mộng Thường về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời tiếp tục đấu tranh, mở rộng điều tra vụ án.