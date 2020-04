Một số “cần thủ” không đeo khẩu trang, vô tư câu cá trong mùa dịch

Công an xã Thạch Hải phạt 200.000 đồng người đàn ông đi câu cá không đeo khẩu trang Trưởng Công an xã Thạch Hải (Thạch Hà - Hà Tĩnh) Đoàn Anh Vũ cho biết: đơn vị vừa lập biên bản vi phạm hành chính xử phạt ông D.V.B (SN 1973) trú thôn Phú Sơn, xã Tượng Sơn (Thạch Hà) vì không đeo khẩu trang khi ra đường. Theo đó, vào ngày 8/4, sau khi phát hiện ông D.V.B. đang câu cá tại thôn Thượng Hải (xã Thạch Hải) nhưng không đeo khẩu trang, Công an xã Thạch Hải đã nhắc nhở và yêu cầu ông này dừng việc câu cá, thực hiện nghiêm túc tinh thần Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ. Tuy nhiên, sau khi được nhắc nhở, ông B. vẫn tiếp tục không chấp hành yêu cầu của lực lượng chức năng. Vì vậy, công an xã đã tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính đối với ông D.V.B. Thùy Dương