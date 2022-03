Mua ma túy về sử dụng, 2 đối tượng lĩnh án 27 tháng tù giam

TAND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa tuyên phạt Đặng Quốc Phượng (SN 1988, trú xóm 12, xã Hà Linh, Hương Khê) và đồng phạm 27 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Từ trái qua phải: bị cáo Đặng Quốc Phượng và Trần Quốc Việt tại phiên xử sơ thẩm sáng nay (7/3).

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ ngày 18/12/2021, tại khu vực nghĩa trang thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc (Can Lộc), Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Can Lộc phát hiện và bắt quả tang Đặng Quốc Phượng đang có hành vi tàng trữ trái phép 0,2406 gam heroin.

Quá trình điều tra, Đặng Quốc Phượng khai nhận, trong tổng số ma túy mà Phượng tàng trữ trái phép thì Trần Quốc Việt (SN 1974, trú thôn Khe Giao, xã Sơn Lộc, Can Lộc) có góp tiền nhờ bị cáo mua hộ 0,0986 gam Heroine nhằm mục đích sử dụng cá nhân.

Trên cơ sở kết quả điều tra, lực lượng chức năng xác định đây là vụ án đồng phạm giản đơn, trong đó Đặng Quốc Phượng có vai trò thực hành, còn Trần Quốc Việt có vai trò giúp sức.

Tại phiên xử sơ thẩm sáng nay, Đặng Quốc Phượng và Trần Quốc Việt đã khai nhận mọi hành vi phạm tội của mình.

Sau khi xem xét kỹ các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ, HĐXX đã quyết định tuyên phạt bị cáo Đặng Quốc Phượng 15 tháng tù giam và Trần Quốc Việt 12 tháng tù giam về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Đức Quân