Nâng cao cảnh giác với tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Tĩnh

Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh COVID-19 đang có những diễn biến phức tạp, tình trạng tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn Hà Tĩnh đang có dấu hiệu gia tăng, đặc biệt nổi lên là trộm cắp tài sản tại nhà dân và các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.

Cao Văn Trị (SN 1976, trú tại xã Kỳ Xuân, huyện Kỳ Anh), kẻ đã lấy trộm một chiếc ba lô (bên trong có 7 triệu đồng và 2 điện thoại di động) của anh Kiều Đình Quang (SN 2000, trú tại xã Cẩm Thịnh, huyện Cẩm Xuyên) bị lực lượng công an bắt giữ ngày 4/4/2022, sau 8 giờ gây án.

Theo Thượng tá Đặng Văn Ngọc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh), qua đấu tranh, làm rõ các vụ trộm cắp tài sản trong thời gian qua cho thấy: trong tổng số 62 vụ/95 đối tượng trộm cắp tài sản được phát hiện, xử lý từ đầu năm 2022 đến nay, thì trộm tài sản nhà dân chiếm hơn 70%.

Đặc biệt, thủ đoạn tội phạm trộm cắp không mới nhưng tinh vi, manh động hơn; thường lợi dụng sự chủ quan, lơ là, mất cảnh giác của người dân trong việc trông coi, bảo vệ tài sản; lựa chọn những khu vực vắng người qua lại, các địa điểm gần đường giao thông, những tuyến đường không lắp đặt camera giám sát an ninh để ra tay và tẩu thoát nhanh chóng…

Thái Văn Huy và tang vật bị thu giữ.

Cụ thể, đêm 26/2/2022, lợi dụng trời tối, chủ nhà đi vắng, Thái Văn Huy (SN 1998, trú xã Phúc Trạch, Hương Khê) đã đột nhập vào nhà ông Cao Văn Tý ở thôn 9, xã Phúc Trạch để cạy rương sắt, lấy trộm số tiền 27 triệu đồng.

Từ đầu tháng 2/2022 đến ngày 6/3/2022, Nguyễn Văn Đức (SN 2001), Nguyễn Anh Quyết (SN 2004), trú tại phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh) cùng T.V.D. (SN 2006) đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tiền công đức tại các đền, chùa trên địa bàn TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh với tổng số tiền lấy trộm gần 17,5 triệu đồng. Các đối tượng đã liều lĩnh đột nhập các cơ sở thờ tự, dùng các vật dụng mang theo để phá két (hòm công đức) ngay tại chỗ, hoặc chở két đi nơi khác để phá lấy tiền.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Can Lộc làm việc với Đặng Hữu Tính (SN 2005, trú ở xã Tùng Lộc - Can Lộc) đối tượng liên tiếp gây ra 3 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn (tổng trị giá khoảng 15 triệu đồng) – 3/2022.

Đặc biệt, từ đầu tháng 4/2022 lại nay, toàn tỉnh đã xẩy ra 17 vụ trộm cắp tài sản. “Một trong những nguyên nhân chính là do thời tiết đã vào hè, nắng nóng, người dân chủ quan, sơ hở trong việc quản lý tài sản khi hóng mát, giải nhiệt… tạo điều kiện thuận lợi cho các đối tượng ra tay”, Thiếu tá Trần Đình Trọng - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an huyện Can Lộc cho biết.

Trước tình hình tội phạm trộm cắp tài sản đang có dấu hiệu gia tăng, Công an Hà Tĩnh đã tăng cường rà soát, quản lý các đối tượng tù tha về (phạm tội trộm cắp trước đó), các đối tượng liên quan đến ma túy, cờ bạc; tuần tra, kiểm soát thường xuyên, nhất là vào ban đêm, những thời điểm mưa, rét trên các tuyến đường, cung đường nhạy cảm về ANTT; lập án, đấu tranh, xử lý kịp thời khi phát hiện đối tượng hoặc vụ việc xẩy ra.

Ngô Trần Nguyên (SN 2001, trú xã Hoà Hải) và Trần Thiện Hoàng (SN 2001, trú xã Phúc Đồng) huyện Hương Khê bị lực lượng công an bắt giữ sau khi gây ra 2 vụ trộm xe máy trên địa bàn (3/2022).

Công an các huyện, thành phố, thị xã cũng đã làm việc với các trường học, doanh nghiệp, cơ quan đóng trên địa bàn; tuyên truyền phương thức, thủ đoạn hoạt động phạm tội; hướng dẫn công tác phòng ngừa, chú trọng công tác bảo vệ và kịp thời báo cáo khi phát hiện đối tượng hoặc vụ việc xảy ra. Đặc biệt, chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn các cơ quan, doanh nghiệp, trường học nhất là tại các địa bàn phức tạp về ANTT để lắp đặt hệ thống camera.

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, lực lượng công an toàn tỉnh đã phát hiện, xử lý 62 vụ/95 đối tượng trộm cắp tài sản (chiếm 32,1% trong số các vụ phạm pháp hình sự trong toàn tỉnh) với tổng số tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Từ trái qua phải: T.V.D, Nguyễn Văn Đức (SN 2001), Nguyễn Anh Quyết (SN 2004), trú tại phường Kỳ Trinh (TX Kỳ Anh) - thủ phạm của 5 vụ trộm cắp tiền công đức (từ đầu tháng 2/2022 đến ngày 6/3/2022) tại các đền, chùa trên địa bàn TX Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh với tổng số tiền 17,5 triệu đồng.

Thượng tá Đặng Văn Ngọc - Phó Trưởng phòng Cảnh sát hình sự (Công an tỉnh) khuyến cáo: “Người dân, doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức cần nâng cao tinh thần cảnh giác, phòng ngừa. Không nên cất giữ những tài sản có giá trị lớn trong nhà, trong phòng làm việc; chú ý trang bị khóa cửa, khóa cổng chắc chắn, tránh bị kẻ gian đột nhập. Nếu có điều kiện nên lắp thêm hệ thống camera an ninh, chuông báo động nhằm chủ động bảo vệ tài sản, phục vụ công tác điều tra khi có sự cố xảy ra”.

Mai Hoàng - Nga Nguyễn