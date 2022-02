Người dân Hà Tĩnh cần biết khi chuyển đổi quản lý dân cư bằng hồ sơ điện tử

Theo quy định của Luật Cư trú năm 2020, từ 1/7/2021, chính thức chuyển đổi phương thức quản lý dân cư từ hồ sơ giấy sang hồ sơ điện tử. Tuy nhiên, theo giải đáp của Công an Hà Tĩnh đối với sổ hộ khẩu đã cấp, nếu không thay đổi thông tin vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết năm 2022..

Người dân đến làm thủ tục đăng ký thường trú tại trụ sở Công an xã Thạch Long (Thạch Hà).

Ngày 6/1/2022, chị Phạm Thị Hằng Nga (thôn Hội Cát, xã Thạch Long) đến trụ sở Công an xã Thạch Long làm đăng ký thường trú cho con gái mới sinh. Do đã mất sổ hộ khẩu, trước khi đi, chị mang theo một số giấy tờ tùy thân cùng giấy chứng sinh do Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Hà cấp để làm thủ tục. Tại trụ sở, chị Nga được Công an xã tuyên truyền, giải thích về việc bắt đầu từ ngày 1/7/2021, khi người dân đăng ký thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, Công an xã sẽ cập nhật vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thu hồi sổ giấy. Chính vì vậy, căn cứ vào quy định này, Công an xã sẽ không làm thủ tục cấp lại sổ hộ khẩu giấy cho chị Nga như trước đây bởi toàn bộ thông tin về nhân khẩu đã được điều chỉnh, quản lý trên phần mềm điện tử.

Thượng úy Dương Văn Huy - Trưởng Công an xã Thạch Long cho biết: “Kể từ ngày 1/7/2021 đến nay, Công an xã đã giải quyết hơn 100 trường hợp đến thay đổi thông tin cư trú (đăng ký thường trú, tạm trú...), xin cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú. Khi công dân thực hiện các thủ tục đăng ký cư trú dẫn đến thay đổi thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì Công an xã thu hồi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp; đồng thời, thực hiện điều chỉnh, cập nhật thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú theo quy định và không cấp mới, cấp lại sổ hộ khẩu, sổ tạm trú".

Công an xã Thạch Long tuyên truyền, hướng dẫn cho công dân khi đến giải quyết các thủ tục liên quan đến thay đổi thông tin cư trú.

Anh Nguyễn Hồng Thái (tổ dân phố 1, phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh) cũng được Công an phường Hưng Trí hướng dẫn các thủ tục liên quan tới việc thay đổi nhân khẩu và thu hồi sổ hộ khẩu giấy khi đến Công an phường làm các thủ tục liên quan.

Anh Thái chia sẻ: “Theo giải thích của các chiến sỹ công an, trường hợp người dân thực hiện thủ tục về cư trú mà làm thay đổi thông tin hiện có trong sổ, công an mới tiến hành thu hồi. Hiện, tất cả công dân chưa phải tự mang sổ cũ đi nộp. Đối với sổ hộ khẩu đã cấp, nếu không thay đổi thông tin vẫn tiếp tục được sử dụng đến hết năm 2022”.

Theo quy định của Luật Cư trú 2020, kể từ ngày luật này có hiệu lực thi hành (từ 1/7/2021), sẽ bỏ toàn bộ các quy định về thủ tục cấp đổi, cấp lại sổ hộ khẩu, cấp giấy chuyển hộ khẩu.

Những sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp vẫn được sử dụng và có giá trị đến hết ngày 31/12/2022. Nếu thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã cấp khác với thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú thì sử dụng thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú.

Bắt đầu từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ không còn giá trị sử dụng.

Luật Cư trú năm 2020 quy định thay thế việc đăng ký, quản lý thường trú từ phương thức thủ công bằng sổ giấy sang phương thức quản lý bằng công nghệ thông tin. Bắt đầu từ 1/1/2023, sổ hộ khẩu, sổ tạm trú bằng giấy sẽ chính thức bị “khai tử”, không còn giá trị sử dụng. Theo đó, công an sẽ sử dụng mã số định danh cá nhân nơi tạm trú để truy cập, cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Thông tin về nơi thường trú của mỗi công dân là dữ liệu số được cập nhật, điều chỉnh trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu về cư trú.

Việc đổi mới phương thức quản lý này giúp người dân không cần mang theo các loại giấy tờ có chứa thông tin cá nhân đã thể hiện trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cũng như không phải sao y chứng thực các loại giấy tờ này khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc tham gia giao dịch dân sự mà chỉ cần mang theo thẻ căn cước công dân hoặc cung cấp mã số định danh cá nhân cho cơ quan chức năng.

Đối với các công dân chưa biết số định danh cá nhân có thể đi làm căn cước công dân hoặc trực tiếp đến công an các xã, phường, thị trấn để được cấp thông báo số định danh cá nhân.

Trung tá Võ Thị Thanh Trà - Đội trưởng Đội Hướng dẫn, đăng ký cư trú; cấp và quản lý căn cước công dân (Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội - Công an tỉnh) cho biết, đối với các công dân chưa biết số định danh cá nhân có thể đi làm căn cước công dân hoặc trực tiếp đến Công an các xã, phường, thị trấn để được cấp thông báo số định danh cá nhân. Giấy xác nhận thông tin cư trú (nơi thường trú, nơi tạm trú) nếu công dân có nhu cầu sẽ do Công an cấp xã cấp cho công dân.

Thùy Dương