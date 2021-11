Nhóm trộm chó ở Can Lộc lĩnh án

Lê Mạnh Quang, trú tại xã Phú Lộc và Phan Văn Hải, trú tại xã Kim Song Trường đã thực hiện trót lọt 5 vụ trộm chó chỉ trong một đêm, rồi đem bán cho Phan Tất Thắng, trú tại xã Kim Song Trường, Can Lộc, Hà Tĩnh.

Ngày 23/11, TAND huyện Can Lộc mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với các bị cáo: Lê Mạnh Quang (SN 1998, trú thôn Trà Sơn, xã Phú Lộc, huyện Can Lộc) và Phan Văn Hải (SN 1985, trú thôn Phúc Yên, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc ) về tội “Trộm cắp tài sản”; Phan Tất Thắng (SN 1970, trú thôn Phúc Lộc, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc ) về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 16 giờ 30 phút ngày 11/8/2021, Quang gọi cho Hải rủ đi trộm chó.

Đến khoảng 0 giờ ngày 12/8/2021, Hải chở Quang đi theo quốc lộ 15A, khi đến tổ dân phố Nam Mỹ, thị trấn Đồng Lộc (Can Lộc) 2 đối tượng đã dùng súng tự chế bắt trộm con chó của gia đình chị Trần Thị Liên.

Với thủ đoạn tương tự, 2 đối tượng tiếp tục bắt trộm 1 con chó của gia đình anh Phan Mạnh Đàn (thôn Mới, xã Xuân Lộc), 1 con chó của bà Trần Thị Hồng (thôn Yên Bình, xã Quang Lộc).

Tiếp đó, Hải chở Quang di chuyển sang xã Lưu Vĩnh Sơn (Thạch Hà) bắt trộm con chó của ông Nguyễn Văn Lâm (ở thôn Vĩnh Cát). Trên đường về, khi đi qua địa phận xã Trung Lộc (Can Lộc), cả hai tiếp tục bắt thêm một con chó khác.

Đến khoảng 2 giờ 35 phút cùng ngày, Phan Văn Hải chở Lê Mạnh Quang đi bán 5 con chó (trọng lượng 54,8kg) vừa trộm được cho Phan Tất Thắng với số tiền 2,7 triệu đồng.

Khi các đối tượng đang thực hiện giao dịch thì bị Công an huyện Can Lộc phát hiện, bắt giữ.

Phan Văn Hải và Phan Tất Thắng bị bắt tại trận cùng tang vật, còn Lê Mạnh Quang lợi dụng đêm tối đã bỏ trốn. Đến ngày 28/9/2021, khi đang lẩn trốn tại thôn Tân Hội (xã Hương Trạch, Hương Khê) thì đối tượng Quang bị bắt.

Căn cứ vào các tình tiết vụ án, HĐXX đã tuyên phạt Lê Mạnh Quang 7 tháng tù giam, Phan Văn Hải 4 tháng tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”; Phan Tất Thắng 7 tháng tù treo về tội “Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Đức Quân