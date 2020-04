Ông Nguyễn Quốc Tuấn được bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Tĩnh

Sáng nay (2/3), Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ Công an về công tác cán bộ và chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh. Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Báu Hà cùng dự.