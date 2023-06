Phạt hơn 41 triệu đồng chủ trại lợn vi phạm xử lý chất thải

UBND huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa ra quyết định xử phạt hành chính 41,5 triệu đồng đối với chủ trang trại chăn nuôi lợn thịt ở xã Kim Song Trường do vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi.

Cơ quan chức năng thường xuyên phối hợp kiểm tra, giám sát việc chấp hành theo quy định pháp luật về công tác bảo vệ môi trường đối với các cơ sở chăn nuôi.

Ngày 21/6, Chủ tịch UBND huyện Can Lộc ký Quyết định số 1962/QĐ-XPHC xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Lý (SN 1963) – chủ trang trại chăn nuôi lợn thịt ở thôn Đồng Thạc, xã Kim Song Trường, huyện Can Lộc do vi phạm trong lĩnh vực chăn nuôi.

Với hành vi vi phạm xây dựng các công trình xử lý chất thải như bể Biogas, hồ sinh học không đúng quy định và vận hành các công trình không đúng quy trình xử lý chất thải như đã cam kết, hộ chăn nuôi này bị xử phạt 37,5 triệu đồng.

Ngoài ra, bà Nguyễn THị Lý cũng bị xử phạt 4 triệu đồng do không thực hiện kê khai chăn nuôi.

Tổng số tiền hình phạt chung là 41,5 triệu đồng theo quy định tại Điểm g khoản 1 Điều 11 Nghị định 45/2022/NĐ-CP, ngày 07 tháng 7 năm 2022 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; Điểm a khoản 2 Điều 25, Nghị định 14/2021/NĐ-CP, ngày 01/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi.

P.V