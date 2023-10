Phạt tài xế xả chất thải vệ sinh trên xe khách xuống đường

Với hành vi xả chất thải từ nhà vệ sinh trên xe khách xuống mặt đường, V.N.S (SN 1990, trú thôn Tân Thủy, xã Sơn Tây, Hương Sơn, Hà Tĩnh) bị xử phạt 5 triệu đồng, tước GPLX 2 tháng.

Trước đó, vào khoảng 5 giờ ngày 23/10/2023, tại quốc lộ 8A, thuộc địa phận thôn Yên Long, xã Quang Diệm, Hương Sơn, tài xế V.N.S điều khiển xe ô tô khách giường nằm BKS 38B-015.90 đã có hành vi xả thải trái phép chất phế thải từ nhà vệ sinh trên xe xuống mặt đường, ảnh hưởng đến những hộ dân sinh sống xung quanh.

V.N.S đã thừa nhận hành vi của mình.

Nắm được thông tin, Công an huyện Hương Sơn phối hợp Công an xã Quang Diệm đã tiến hành triệu tập V.N.S lên làm việc. Tại cơ quan công an, V.N.S đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Công an huyện Hương Sơn đã ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 5 triệu đồng và tước giấy phép lái xe 2 tháng đối với V.N.S, theo quy định tại khoản 3, Điều 20 Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 (sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 123/2021/NĐ-CP ngày 28/12/2021 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải; giao thông đường bộ, đường sắt; hành không dân dụng).

Video: Xe khách xả chất thải ra đường vào 5h ngày 23/10

Công Sơn