Phạt tù đối tượng trộm cắp liên tỉnh

Trần Văn An được xác định là thủ phạm các vụ trộm trên địa bàn TP Vinh (Nghệ An), TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà.

Trần Văn An tại thời điểm bị Công an Lộc Hà bắt giữ (12/2022).

TAND huyện Lộc Hà vừa tuyên phạt Trần Văn An (SN 2003, trú tại xã Bình An, huyện Lộc Hà) 2 năm tù giam về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, khoảng 20h ngày 9/12/2022, Trần Văn An điều khiển xe mô tô đến địa phận thôn Ích Mỹ, xã Ích Hậu (Lộc Hà), phát hiện xe ô tô của anh Đặng Thế Hùng (SN 1975) đậu bên bãi đất trống cạnh nhà nên đã tháo trộm bình ắc quy (trị giá 850 ngàn đồng), mang đi bán 340 ngàn đồng, để lấy tiền tiêu xài.

Ngay sau đó, Công an huyện Lộc Hà đã điều tra, làm rõ Trần Văn An là thủ phạm vụ trộm nói trên, đồng thời còn xác định đối tượng này đã thực hiện 4 vụ trộm khác trên địa bàn: TP Vinh (Nghệ An), TP Hà Tĩnh và huyện Lộc Hà, với tổng giá trị tài sản chiếm đoạt 33,1 triệu đồng.

Điểm cầu xét xử tại hội trường TAND huyện Lộc Hà (11/4).

Cụ thể: Ngày 25/11/2022, tại TP Vinh, Trần Văn An trộm xe máy (trị giá 6,5 triệu đồng) của anh P.C.H (trú tại khối 15, phường Bến Thủy); ngày 26/11/2022, trộm 1 điện thoại (trị giá 3 triệu đồng) của anh V.V.V (trú tại xã Bình An, Lộc Hà); ngày 27/11/2022, tại xã Thạch Châu, trộm 3 điện thoại (trị giá 6,6 triệu đồng); ngày 6/12/2022, tại TP Vinh, trộm xe máy (trị giá 17 triệu đồng) của anh N.V.V (quê ở huyện Yên Thành, trú tại phường Bến Thủy, TP Vinh).

Được biết, Trần Văn An từng có 2 tiền án về tội “Trộm cắp tài sản”. Tại phiên xét xử trực tuyến ngày 11/4, sau khi xem xét kỹ các tình tiết, HĐXX đã tuyên phạt Trần Văn An 2 năm tù giam về tội “Trộm cắp tài sản”.

V.V