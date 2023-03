Tàng trữ trái phép chất ma túy, 2 đối tượng lĩnh 66 tháng tù giam

Tòa án nhân dân huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) đã tuyên phạt 66 tháng tù giam đối với Phạm Ngọc Minh (SN 1997, trú thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn) và Phạm Trường An (SN 1993, trú Bản Bua 2, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Bí cáo Phạm Ngọc Minh tại điểm cầu Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. Ảnh chụp từ màn hình

* Sáng 21/3, tòa án nhân dân (TAND) huyện Hương Sơn mở phiên toà trực tuyến xét xử vụ án hình sự về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” đối với Phạm Ngọc Minh (SN 1997, trú tại thôn Kim Lĩnh, xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn).

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Hương Sơn, khoảng 21 giờ ngày 17/12/2022, tại QL8A (đoạn thuộc địa phận thôn Thịnh Bằng, xã Sơn Bằng), Công an huyện Hương Sơn phối hợp với các lực lượng chức năng bắt quả tang đối tượng Phạm Ngọc Minh vì có hành vi tàng trữ trái phép 0,3803 gam methamphetamine, 3,0768 gam heroin với mục đích để sử dụng.

Phạm Ngọc Minh bị bắt giam từ ngày 17/12/2022 đến nay tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh.

Toàn cảnh phiên toà xét xử trực tuyến sáng nay ở huyện Hương Sơn.

Tại phiên tòa, Phạm Ngọc Minh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt Phạm Ngọc Minh 42 tháng tù giam

Năm 2014, khi chưa đủ 18 tuổi, Phạm Ngọc Minh bị TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt 33 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản”. Tiếp đó, năm 2019, bị cáo đã bị TAND huyện Đức Thọ tuyên phạt 48 tháng tù giam về các tội: “Trộm cắp tài sản” và “Mua bán trái phép chất ma tuý”.

*Cũng trong sáng 21/3,TAND huyện Hương Sơn mở phiên tòa trực tuyến xét xử vụ án hình sự đối với Phạm Trường An (SN 1993, trú tại Bản Bua 2, xã Ẳng Tở, huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên) về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý”.

Đối tượng Phạm Trường An tại điểm cầu Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. Ảnh chụp từ màn hình

Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát nhân dân Hương Sơn, khoảng 14 giờ 30 phút ngày 12/12/2022, trong quá trình tuần tra, kiểm soát tại Nghĩa trang Rào Qua (thuộc TDP 5, thị trấn Tây Sơn), lực lượng Công an huyện Hương Sơn bắt quả tang Phạm Trường An - là công nhân Công ty CP Công trình giao thông xây dựng 144 (địa chỉ tại tỉnh Hà Nam) đang thi công công trình tại thôn Hà Trai (xã Sơn Kim 1) có hành vi tàng trữ trái phép 0,4387gam methamphetamine và 0,3556 gam heroin nhằm mục đích để sử dụng.

Đại diện Viện KSND huyện Hương Sơn công bố cáo trạng.

Phạm Trường An bị bắt giữ từ ngày 12/12/2022 tại Trại tạm giam Công an Hà Tĩnh. TAND huyện Hương Sơn tuyên phạt Phạm Trường An 24 tháng tù giam.

Trước đó, ngày 12/7/2019, Phạm Trường An bị TAND huyện Mường Ẳng, tỉnh Điện Biên áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc và chấp hành xong từ ngày 17/3/2021.

Hoài Nam