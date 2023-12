Thêm một vụ lừa đảo bằng hình thức giả danh công an bị ngăn chặn

Thiếu tá Bùi Công Thành - Trưởng Công an xã Sơn Trà (Hương Sơn - Hà Tĩnh) vừa cho biết, đơn vị đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo qua mạng với số tiền 856.795.000 đồng.

Trước đó, vào khoảng 9 giờ sáng 1/12/2023, bà Cù Thị H. (SN 1960, trú tại thôn 5 xã Sơn Trà, Hương Sơn) nhận được cuộc gọi từ một người đàn ông xưng là cán bộ thuộc Cục Phòng chống ma túy (Bộ Công an) thông báo bà H. liên quan tới 2 vụ án về ma túy và lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang trong quá trình điều tra. Bà H. cũng được yêu cầu khai báo mọi thông tin cá nhân và chuyển khoản số tiền của 2 vụ án là 856.795.000 đồng; mọi thông tin về sự việc phải được giữ bí mật nếu không sẽ “bị bắt để phục vụ công tác điều tra”...

Do trước đó đã được Công an xã Sơn Trà tuyên truyền về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên bà H. đã lên trình báo. Sau khi được lực lượng Công an xã Sơn Trà tuyên truyền, giải thích đây là một trong những thủ đoạn lừa đảo qua mạng, bà H. đã không thực hiện theo yêu cầu của đối tượng. Nhờ vậy, bà không bị rơi vào bẫy của đối tượng lừa đảo.

Cán bộ Công an xã Sơn Trà thông tin thêm về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng cho bà H.

Được biết, từ ngày 23/10/2023 đến nay, lực lượng công an xã trên địa bàn huyện Hương Sơn đã ngăn chặn được 4 vụ lừa đảo trên không gian mạng, giúp người dân không mất số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Qua vụ việc trên, Thiếu tá Bùi Công Thành - Trưởng Công an xã Sơn Trà khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng; hạn chế chia sẻ thông tin cá nhân trên mạng xã hội để tránh bị kẻ xấu lấy cắp thông tin; đồng thời đề nghị các ngân hàng, người dân thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý khi có nghi vấn lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ánh Dương