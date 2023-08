Thu hồi nhiều vật liệu nổ, vũ khí tự chế tại huyện ven biển Hà Tĩnh

Công an huyện Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã tiến hành vận động, đấu tranh để thu hồi, tiếp nhận và tiêu hủy nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ được Công an Lộc Hà thu giữ, tiếp nhận giao nộp.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh, năm nay, Công an huyện Lộc Hà đã tổ chức nhiều cuộc tuyên truyền, vận động kết hợp với triển khai lực lượng phát hiện, đấu tranh để thu hồi, tiếp nhận, xử lý nhiều loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ.

Qua đó, lực lượng công an trên địa bàn đã tiếp nhận, thu hồi 11 súng hơi, 38 vũ khí có tính năng và tác dụng tương tự súng, 82 vũ khí thô sơ, 6 linh kiện súng, 10 viên đạn quân dụng, 7 kíp nổ...

Các lực lượng chức năng kiểm tra trước khi tiêu hủy.

Sau khi thu gom, Công an Lộc Hà đã phối hợp với các lực lượng chức năng khác tiến hành tiêu hủy hoặc làm mất tính năng, tác dụng của các loại vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ. Việc tiêu hủy, xử lý được thực hiện đúng trình tự, thủ tục, quy định, đảm bảo an toàn, giảm thiểu nguy hại với môi trường.

Việc vận động, đấu tranh để thu gom, tiêu hủy, thanh lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trên địa bàn Lộc Hà đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực này; đồng thời, giúp thực hiện đúng các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và nâng cao ý thức của các tổ chức, cá nhân trong thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan để đảm bảo ANTT trên địa bàn.

T.P