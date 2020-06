Tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ tại trung tâm thương mại lớn nhất Đức Thọ

Chiều 8/1, Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân, Tiểu đoàn Đặc công D31, Công ty CP Kinh doanh Khí miền Bắc chi nhánh Hà Tĩnh (khối phố 4 thị trấn Xuân An, Nghi Xuân) tổ chức diễn tập các phương án PCCC.