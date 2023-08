Tổ chức điểm “Ngày hội bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại TX Kỳ Anh

“Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là dịp để tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh (TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh) tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại biểu tham dự ngày hội.

Chiều nay (10/8), tại tổ dân phố Trường Sơn, phường Kỳ Thịnh tổ chức "Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023. Đây là đơn vị được chọn tổ chức điểm của TX Kỳ Anh. Dự ngày hội có lãnh đạo Công an tỉnh, lãnh đạo TX Kỳ Anh và đông đảo người dân địa phương.

Tổ dân phố (TDP) Trường Sơn có diện tích gần 300 ha, với 595 hộ dân và hơn 2.600 nhân khẩu, phân bố rải rác trên 12 tổ liên gia tự quản.

Thời gian qua, cán bộ, đảng viên và Nhân dân TDP đã thực hiện tốt các phong trào thi đua bảo vệ ANTQ gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương như: phong trào thi đua "3 đẹp" (đẹp người - đẹp nhà - đẹp tình cảm làng xóm), phong trào “Ba không” (không ma túy, không cờ bài ăn tiền, không vi phạm an toàn giao thông); phong trào “5 không”, “ 3 sạch”; kết hợp chặt chẽ giữa phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đô thị văn minh”.

Đại diện lãnh đạo Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng cán bộ và Nhân dân TDP Trường Sơn.

Tổ dân phố cũng chủ động phối hợp các ban ngành, đoàn thể, các tổ dân phố và chỉ đạo tổ liên gia tự quản về ANTT, vận động Nhân dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh tố giác tội phạm, phát huy sức mạnh trên tất cả các lĩnh vực trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ nhằm ổn định tình hình, tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn bình yên trong Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.

Trong năm 2022, người dân trên địa bàn đã cung cấp cho cơ quan công an 12 tin liên quan đến an ninh trật tự, giúp cơ quan công an xử lý 4 vụ việc, bắt, xử lý 2 đối tượng vi phạm; tổ chức hòa giải 4 vụ việc ở cơ sở, không để mâu thuẫn phức tạp kéo dài; các tổ chức đoàn thể đã phân công thành viên, hội viên cụ thể quản lý, giáo dục, giúp đỡ 4 đối tượng tiến bộ trở thành người có ích cho xã hội....

Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, TDP Trường Sơn tiếp tục tăng cường và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc xây dựng và bảo vệ an ninh Tổ quốc; củng cố và nhân rộng các mô hình tự quản về ANTT gắn với việc xây dựng đô thị văn minh, phát triển kinh tế tại địa phương. Trong đó, tập trung phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn các loại tội phạm, nhất là tội phạm và vi phạm pháp luật trong lứa tuổi thanh, thiếu niên.

Phối hợp với Ban công tác Mặt trận và các chi hội, chi đoàn xây dựng chương trình, phát động phong trào tuyên truyền, vận động chấp hành pháp luật ở cộng đồng dân cư phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân trong TDP.

Thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời động viên, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc...

Nhân dịp này, lãnh đạo TX Kỳ Anh trao giấy khen của Chủ tịch UBND thị xã cho cán bộ, Nhân dân TDP Trường Sơn và cá nhân ông Lê Xuân Trúc - Chi hội trưởng Chi hội Cựu chiến binh TDP Trường Sơn vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2023.

... Công an TX Kỳ Anh tặng 45 bình chữa cháy cho 45 hộ gia đình có công với cách mạng, hộ nghèo, cận nghèo và gia đình gặp khó khăn trên địa bàn TDP Trường Sơn.

Thu Trang