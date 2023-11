Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan, một thầy cúng bị phạt 15 triệu đồng

Trong quá trình làm lễ cúng, ông Đ.C.T. (trú tại huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh) đã lợi dụng thực hiện một số hoạt động “gọi hồn, lên đồng” mang tính mê tín dị đoan để trả lời một số câu hỏi của người dân...

Ngày 28/11, Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Cẩm Xuyên phối hợp với Sở VH-TT&DL triệu tập ông Đ.C.T. (SN 1972, trú thị trấn Thạch Hà, huyện Thạch Hà) là thầy cúng trên địa bàn để làm việc.

Lực lượng chức năng làm việc với ông Đ.C.T.

Tại cơ quan công an, ông Đ.C.T. khai nhận, vào giữa tháng 9/2023, có một nhóm người ở thôn Mỹ Yên (xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên) đã đến nhà riêng để mời ông Đ.C.T. về làm lễ cúng tại đền Kim Cương.

Nhận lời, vào khoảng 15h ngày 24/11, ông Đ.C.T. đến đền Kim Cương để tiến hành làm lễ cúng rước vong linh từ đền cũ sang đền mới.

Tại đây, trong quá trình làm lễ cúng, ông Đ.C.T. đã lợi dụng thực hiện một số hoạt động “gọi hồn, lên đồng” mang tính mê tín dị đoan để trả lời một số câu hỏi của người dân.

Ông Đ.C.T. hành nghề thầy cúng trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tại cơ quan công an, ông Đ.C.T. đã thừa nhận hành vi hoạt động mê tín dị đoan của mình và việc trả lời các câu hỏi của ông Đ.C.T. trong lúc gọi hồn là sai, không đúng sự thật. Ông Đ.C.T. hứa khắc phục các lỗi vi phạm do mình gây ra.

Căn cứ Điều 57, Điều 68, Điều 78, Điều 85 Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi, bổ sung năm 2020); Nghị định số 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo; Nghị định số 118/2021/NĐ-CP ngày 23/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Xử lý vi phạm hành chính; căn cứ tài liệu, chứng cứ Công an huyện Cẩm Xuyên cung cấp, lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Đ.C.T về hành vi “Tổ chức hoạt động mê tín dị đoan” được quy định tại Điểm đ, khoản 7, Điều 14 Nghị định 38/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo. Tổng số tiền phạt là 15 triệu đồng.

Anh Tấn