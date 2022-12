“Trả ơn” hàng xóm bằng nhát dao chí mạng

Tức giận vì hàng xóm can ngăn khi hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn, Thái Văn Hậu (SN 1982, trú thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ, huyện Hương Khê - Hà Tĩnh) đã lấy oán báo ân bằng cách tước đoạt mạng sống người cha của “ân nhân”.

Bị cáo Thái Văn Hậu (SN 1982, trú thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ, Hương Khê) bị truy tố tội “Giết người”.

Vụ án Thái Văn Hậu giết người đã phá vỡ cuộc sống bình yên bao lâu nay của người dân thôn Trung Thành, xã Điền Mỹ. Dư luận càng xôn xao hơn vì nguyên nhân vụ án mạng có phần vô lý: Tức giận vì… lòng tốt của con trai, Hậu đã hung hãn cầm dao qua nhà hàng xóm, lạnh lùng đoạt mạng người cha.

Đại diện Viện kiểm sát tiến hành xét hỏi những người có quyền và nghĩa vụ liên quan.

Diễn biến hành vi giết người của Hậu khiến ai nấy không khỏi bàng hoàng. Khoảng 22h ngày 2/6/2022, do “tàn dư” sau cuộc nhậu, Hậu “thượng cẳng tay, hạ cẳng chân” với vợ mình. Chứng kiến hành vi bạo lực của gã chồng say xỉn, anh Hoàng Xuân Diệu (SN 1993, trú cùng thôn) đã vào can ngăn, tìm cách cho người vợ và con trai thoát thân.

Đang nóng giận lại sẵn hơi men, Hậu nổi cơn thịnh nộ, chạy vào nhà lấy dao đuổi đánh anh Diệu. Hoảng sợ, anh Diệu vội điều khiển xe máy về nhà.

Không kiềm chế con quỷ dữ trong mình, Hậu mang theo dao rạ đến nhà ông L. (bố đẻ anh Diệu) để truy tìm hàng xóm. Lúc này, thấy ông L. đang ngồi ở phòng khách, Hậu chém liên tiếp 8 nhát vào đầu, mặt, ngực, cổ và tay đối phương hòng “trút giận”. Hậu quả, người đàn ông vô tội tử vong tại chỗ do đa chấn thương.

Phiên tòa xét xử Thái Văn Hậu thu hút sự quan tâm của dư luận.

Đây là vụ án mạng được dư luận hết sức quan tâm. Chính vì vậy, phiên tòa xét xử Thái Văn Hậu tại Tòa án nhân dân tỉnh Hà Tĩnh vào sáng 9/11 chật kín người tham dự, phần lớn là hàng xóm của bị cáo lẫn bị hại.

Trái với sự hung hãn, tàn độc khi ra tay với hàng xóm, trước bục khai báo là một bị cáo với gương mặt ngây dại, vô hồn. Bị cáo cho rằng, vì anh Diệu cố tình xen vào trong lúc mình đang “dạy dỗ” vợ nên không kiềm chế được cơn giận. Kẻ phạm tội mong Hội đồng xét xử xem xét, giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội làm lại cuộc đời, kiếm tiền bồi thường cho gia đình nạn nhân.

Luật sư bào chữa cho bị cáo trình bày quan điểm tại phần tranh tụng.

Tuy nhiên, lời cầu xin của Hậu đã vấp phải sự phản đối từ phía gia đình bị hại lẫn người tham dự phiên xử. Đại diện người bị hại khẳng định: “Vì thương tình chị H. (vợ Hậu) bị chồng đánh đập và không muốn đứa trẻ phải chứng kiến cảnh bạo lực của người lớn, anh Diệu đã bất chấp lao vào can ngăn.

Thế nhưng, Hậu lại “đền đáp” tấm chân tình của hàng xóm bằng việc giết hại ông L. Chúng tôi đề nghị tòa án xét xử đúng pháp luật bởi ngoài tác dụng răn đe, phòng ngừa, một bản án nghiêm minh còn là hành lang pháp lý để bảo vệ những người tốt trong xã hội”.

Đồng tình với ý kiến này, những người dự khán bày tỏ cần có mức án tương xứng với mức độ, hành vi phạm tội của bị cáo.

Phiên tòa kết thúc với bản án 198 tháng tù cho Thái Văn Hậu về hành vi giết người.

Chủ tọa phiên tòa phân tích: “Những vụ án mạng đau lòng phần lớn đều xuất phát từ mâu thuẫn giữa bị cáo và bị hại. Tuy nhiên, trong vụ án này, anh Diệu lại phải trả giá vì chính lòng tốt của mình. Hàng xóm tối lửa tắt đèn có nhau, trong khi hành động của anh Diệu xuất phát từ sự thương xót, thấu hiểu thì bị cáo lại bất chấp, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác”.

Sau lời nói của vị chủ tọa, cả phòng xử án rơi vào tĩnh lặng. Phiên tòa kết thúc với bản án 198 tháng tù cho Thái Văn Hậu. Bị cáo lầm lũi bước ra xe thùng trở về trại giam, để lại bài học chát đắng về “tình nghĩa xóm làng” cho những người tham dự…

