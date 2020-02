Trạm Cảnh sát Gia Lách giải thể sau gần 30 năm hoạt động

Thực hiện các quyết định của Bộ Công an, Công an tỉnh Hà Tĩnh, Công an huyện Nghi Xuân vừa ra Thông báo số 25/TB – CANX về việc giải thể Trạm Cảnh sát Gia Lách.

Trạm Cảnh sát Gia Lách nằm cạnh cầu Bến Thủy 1 (thuộc tổ dân phố 2, thị trấn Xuân An huyện Nghi Xuân). Trạm được thành lập vào tháng 7 năm 1992 với các nhiệm vụ: Đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn thị trấn Xuân An và tuyến QL 1A đi qua; tổ chức bảo vệ an toàn các phái đoàn, cán bộ của Đảng, Nhà nước đến công tác, tham quan hoặc đi qua địa bàn Hà Tĩnh; phối hợp với lực lượng quân đội, dân quân tự vệ trên địa bàn ngăn chặn kịp thời các hành vi gây rối, bảo vệ các cơ quan, đơn vị xí nghiệp đứng chân tại khu vực thị trấn Xuân An …

Thời kỳ cao điểm có 7 cán bộ chiến sỹ làm nhiệm vụ tại Trạm Cảnh sát Gia Lách.

Đối tượng trộm cắp tài sản bị Trạm Cảnh sát Gia Lách bắt giữ vào năm 2016

Ngày 4/2/2020, Bộ trưởng Bộ Công an ra Quyết định số 780/QĐ – BCA “về việc giải thể một số đồn công an, trạm cảnh sát”. Thực hiện quyết định của cấp trên, ngày 19/2/2020, Giám đốc Công an Hà Tĩnh ra Công văn số 242/CAT – PX01 “về việc giải thể Trạm Cảnh sát Gia Lách”.

Như vậy, sau gần 30 năm hoạt động, Trạm Cảnh Sát Gia Lách đã hoàn thành sứ mệnh của mình. Sau khi giải thể, 2 cán bộ của trạm là Thiếu tá Nguyễn Viết Dũng được bố trí làm việc tại Đội Xây dựng phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc; Đại úy Hoàng Minh Nghĩa về làm việc tại Đội CSGT Công an huyện Nghi Xuân.

Hoài Nam