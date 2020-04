Trưởng công an xã, thị trấn ở Hà Tĩnh được bảo lưu chức danh, chế độ

Trên cơ sở đề nghị của các địa phương và Sở Nội vụ, UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương áp dụng chính sách bảo lưu chức danh, lương và các khoản phụ cấp đối với trưởng công an xã, thị trấn.

Đại tá Võ Trọng Hải - Giám đốc Công an tỉnh trao quyết định cho 5 cán bộ công an chính quy được điều động về đảm nhiệm các chức danh Công an xã Sơn Kim 1 (Hương Sơn), tháng 11/2019.

Theo đó, trưởng công an xã, thị trấn thôi giữ chức danh trưởng công an xã, thị trấn để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn được bảo lưu chức danh công chức và chế độ lương, các khoản phụ cấp cho đến khi được bố trí công tác khác sau Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Tuy nhiên, thời hạn chậm nhất là ngày 31/7/2020 hoặc có quyết định nghỉ việc để hưởng các chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 197/2020/NQ-HĐND ngày 24/6/2020 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ đối với trưởng công an, phó trưởng công an và công an viên thường trực các xã, thị trấn nghỉ việc để bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã, thị trấn.

Lãnh đạo UBND xã và Công an xã Cẩm Quang tiếp nhận hàng cứu trợ cho khu cách ly (ảnh tư liệu, do Công an xã Cẩm Quang cung cấp)

Trong thời gian này, trưởng công an xã, thị trấn vẫn thực hiện các nhiệm vụ do UBND xã, thị trấn phân công.

Trong trường hợp không thể sắp xếp, bố trí công tác khác, UBND tỉnh đề nghị UBND huyện, thành phố, thị xã vận động trưởng công an xã, thị trấn nghỉ việc trước ngày 30/6/2020 (thời điểm kết thúc chính sách hỗ trợ của tỉnh) và giải quyết các chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 197/2020/NQ-HĐND ngày 24/6/2020 của HĐND tỉnh.

Trước đó, để có chủ trương này, Sở Nội vụ đã gửi văn bản số 490/SNV-CCVC ngày 30/3/2020 đề nghị bảo lưu chế độ đối với người thôi giữ chức danh trưởng công an xã, thị trấn.

Trung Dân