Tuổi trẻ Hà Tĩnh hướng dẫn kích hoạt thành công hơn 200 nghìn tài khoản định danh điện tử

Cán bộ đoàn, hội và đoàn viên thanh niên Hà Tĩnh đã hướng dẫn kích hoạt thành công hơn 200.000 tài khoản định danh điện tử, góp phần chung sức hoàn thành chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử trên địa bàn tỉnh.

Tuổi trẻ thành phố Hà Tĩnh hỗ trợ người dân kích hoạt định danh điện tử.

Thực hiện kế hoạch phối hợp giữa Tỉnh đoàn, Hội LHTN Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh trong vận động, tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử, với tinh thần xung kích, sáng tạo, thời gian qua, các cấp bộ đoàn trong toàn tỉnh đã tham gia phối hợp hiệu quả, duy trì thường xuyên.

Định kỳ hằng tuần, tổ chức đoàn ra quân “Ngày thứ bảy tình nguyện tuyên truyền, hướng dẫn người dân cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử”; xây dựng điểm hỗ trợ cài đặt, kích hoạt tài khoản định danh điện tử... Bên cạnh đó, cùng với các chiến sỹ công an, lực lượng đoàn viên, thanh niên “gác lễ”, không kể ngày đêm, mưa nắng, đi từng ngõ, gõ từng nhà để cài đặt và kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Nhờ vậy, trong 6 tháng đầu năm, cán bộ đoàn, hội các cấp và đoàn viên thanh niên toàn tỉnh đã thực hiện hướng dẫn kích hoạt thành công hơn 200.000 tài khoản định danh điện tử. Có hơn 20.000 đoàn viên thanh niên trong toàn tỉnh tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt định danh điện tử tại địa phương.

Đoàn viên thanh niên xã Việt Tiến (Thạch Hà) hỗ trợ người dân kích hoạt tài khoản định danh điện tử.

Qua đó, góp phần đưa Hà Tĩnh trở thành 1 trong 4 tỉnh dẫn đầu toàn quốc về chỉ tiêu cấp tài khoản định danh điện tử.

Cụ thể, đến ngày 27/6/2023, Công an Hà Tĩnh đã thu nhận được 938.863 hồ sơ mức 2, đạt 109,3%; kích hoạt được 870.888 tài khoản định danh điện tử mức 2, đạt 101,4%. Với số liệu hiện tại, Hà Tĩnh là tỉnh thứ 2 trên cả nước hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho công dân đủ điều kiện và là một trong 4 địa phương đầu tiên cả nước hoàn thành chỉ tiêu kích hoạt tài khoản định danh điện tử do Bộ Công an giao.

Đây là kết quả sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an và toàn hệ thống chính trị, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương, đặc biệt có vai trò của các cấp bộ đoàn, hội trong toàn tỉnh. Thời gian tới, đoàn viên, hội viên trong toàn tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với lực lượng công an khắc phục khó khăn, hoàn thành các mục tiêu Đề án 06 và các nhiệm vụ, góp phần đảm bảo tình hình an ninh chính trị trên toàn tỉnh.

P.V