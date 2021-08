Tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông qua Facebook, Zalo

Chiều 12/8, Công an TP Hà Tĩnh tổ chức lễ ra mắt trang thông tin tuyên truyền trên mạng xã hội Facebook và Zalo với tên gọi “Công an thành phố Hà Tĩnh với an toàn giao thông”.

Lãnh đạo Công an TP Hà Tĩnh công bố lễ ra mắt trang Facebook và Zalo “Công an thành phố Hà Tĩnh với an toàn giao thông”.

Xác định công tác phổ biến quy định về pháp luật giao thông đường bộ cho người dân là hết sức quan trọng, thời gian qua, Công an TP Hà Tĩnh đã thực hiện tuyên truyền bằng nhiều biện pháp trực tiếp tại các đơn vị, trường học.

Tuy nhiên, trong thời điểm dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp, đơn vị đã thay đổi cách thức tuyên truyền bằng cách áp dụng khoa học kỹ thuật.

Để nâng cao hơn nữa ý thức người dân trong tham gia giao thông, Công an TP Hà Tĩnh đã lập các trang Facebook và Zalo “Công an thành phố Hà Tĩnh với an toàn giao thông”. Các trang được xây dựng gồm 9 chuyên mục với mục tiêu đăng tải 2 video, bài viết hàng tuần.

Nội dung tuyên truyền được chuyển tải thông qua các hình thức khác nhau như: Video clip, phóng sự thực tế, tình huống giả định, bài viết, Infographic để cung cấp một nền tảng thông tin sinh động, trực quan và gần gũi nhất đối với người dân.

Thành viên trong tổ tuyên truyền giới thiệu trang Facebook “Công an thành phố Hà Tĩnh với an toàn giao thông”.

Trang thông tin an toàn giao thông ngoài các nội dung cơ bản về Luật Giao thông đường bộ, còn cung cấp cho người dân các giải pháp ứng xử trong một số tình huống giao thông thường gặp và các mức độ nguy cơ gây tai nạn giao thông khi uống rượu, bia điều khiển phương tiện.

Ngoài ra, các nền tảng thông tin này còn là diễn đàn hỏi đáp, trao đổi thắc mắc, phản ánh tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn một cách thuận lợi, nhanh chóng nhất.

Thông qua điện thoại di động hoặc máy tính để truy cập vào trang Facebook hoặc Zalo, người dân có thể đặt câu hỏi trực tiếp cho lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TP Hà Tĩnh, nhằm nâng cao nhận thức, hiểu biết cũng như ý thức về chấp hành quy định liên quan đến trật tự an toàn giao thông.

Việc ra mắt trang thông tin tuyên truyền “Công an thành phố Hà Tĩnh với an toàn giao thông” đã góp phần cải tiến, đa dạng hóa các nội dung, hình thức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tạo diễn đàn giải đáp những kiến thức pháp luật, đóng góp, phản ánh về tình hình trên địa bàn.

Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông một cách bền vững, tiến tới xây dựng hệ thống giao thông an toàn, thông suốt, thuận lợi, hiệu quả...

Giao diện trang Facebook “Công an thành phố Hà Tĩnh với an toàn giao thông”.

Người dân có thể theo dõi trang, chia sẻ các bài viết của trang tại đường link: https://m.facebook.com/ATGTConganTPHaTinh/?ref=bookmarks

Anh Tấn