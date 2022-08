Vô cớ đánh người đi đường, 2 bị cáo trả giá bằng 33 năm tù giam

Bức xúc vì cho rằng nạn nhân cố tình lạng lách, vượt qua đầu xe của mình, được sự giúp sức của đồng phạm, Phan Thanh Tùng (SN 2002, trú xã Xuân Thành, Nghi Xuân, Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm chết người.

Sáng 30/8, Viện KSND tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với TAND cùng cấp tổ chức phiên tòa hình sự bằng hình thức số hóa hồ sơ vụ án, công bố tài liệu chứng cứ bằng hình ảnh để rút kinh nghiệm đối với vụ án Phan Thanh Tùng (SN 2002, trú thôn Thành Vân, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân) và Trần Đức Thắng (SN 2003, trú thôn Đông Biên, xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân) phạm tội “Giết người". Phiên tòa được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại điểm cầu TAND tỉnh và kết nối trực tuyến tới 13 điểm cầu viện KSND cấp huyện.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, khoảng 22h tối 26/1/2022, khi Thắng đang điều khiển xe máy chở Tùng lưu thông trên đường tỉnh 547 (thuộc địa phận thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, Nghi Xuân), thấy anh T.V.C. (SN 1978, trú thôn Yên Liễu, xã Xuân Yên) chạy xe máy cùng chiều từ phía sau vượt qua. Bức xúc vì cho rằng anh C. cố tình lạng lách, vượt đầu xe mình, Thắng đuổi theo.

Bị cáo Trần Đức Thắng (SN 2003), trú thôn Đông Biên, xã Xuân Hải.

Khi theo kịp anh C., Tùng ngồi sau rút dao đã mang sẵn từ trước uy hiếp, đe dọa đối phương phải dừng lại. Dù sau đó anh C. đã xin lỗi nhưng Tùng vẫn dùng tay, chân đánh, đồng thời cầm dao nhọn đâm xuyên qua khuỷu tay phải, qua thành ngực phải, làm rách cơ hoành, xuyên sâu vào gan nạn nhân. Hậu quả, anh C. tử vong trên đường đi cấp cứu do mất máu cấp.

Đến 10h và 12h30 phút ngày 27/1/2022, Tùng, Thắng đã lần lượt đến Công an huyện Nghi Xuân đầu thú và khai nhận mọi hành vi phạm tội.

Bị cáo Phan Thanh Tùng (SN 2002), trú thôn Thành Vân, xã Xuân Thành.

Hội đồng xét xử nhận định: Hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội; ảnh hưởng đến tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương; gây bất an trong quần chúng nhân dân. Các bị cáo đã sử dụng hung khí nguy hiểm, tước đoạt mạng sống của người khác, điều đó thể hiện sự liều lĩnh, coi thường pháp luật. Do vậy, cần áp dụng mức án nghiêm minh vừa đảm bảo tính răn đe, vừa mang ý nghĩa phòng ngừa chung.

Sau khi cân nhắc, xem xét các tình tiết, Hội đồng xét xử tuyên phạt Phan Thanh Tùng 20 năm tù, Trần Đức Thắng 13 năm tù về tội “Giết người”. Về hình phạt bổ sung, buộc 2 bị cáo phải bồi thường 470 triệu đồng cho gia đình nạn nhân, trong đó, Tùng bồi thường 330 triệu đồng và Thắng bồi thường 140 triệu.

Thùy Dương