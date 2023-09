Vướng lao lý vì dùng thuốc phiện chữa bệnh, giảm đau

Hiệu quả điều trị đâu chẳng thấy nhưng một số trường hợp ở Lộc Hà (Hà Tĩnh) đã vướng vào tù tội khi sử dụng thuốc phiện chữa bệnh.

Nghe “thiên hạ đồn thổi” nên khi bị ung thư giai đoạn cuối, anh G. ở huyện Lộc Hà đã tự mua thuốc phiện về sử dụng để giảm đau. Tháng 10/2022, anh G. qua đời, còn dư lại 5 gói thuốc phiện nhỏ nên chị vợ là Lê Thị Ánh Ngà đã lấy cất giấu trong phòng khách để bán cho những người ốm đau dài ngày như chồng mình. Chính điều này đã đẩy người phụ nữ mới mất chồng, đang phải gồng gánh nuôi 4 con ăn học và chăm bố chồng tai biến, mẹ chồng ung thư... rơi vào lao lý.

Tối 2/6/2023, ông Ng. ở cạnh nhà Lê Thị Ánh Ngà bị đau bụng tiêu chảy nhưng không sẵn thuốc để chữa trị. Nhớ đến những lần sang chơi thấy anh G. dùng thuốc phiện để giảm đau nên đã sang mua của Ngà 1 gói thuốc phiện trị giá 300 nghìn đồng về dùng. Số tiền bán ma túy trái phép được Ngà chi tiêu hết cho các sinh hoạt trong gia đình mà không hề hình dung ra hậu quả khôn lường.

TAND huyện Lộc Hà xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về hành vi “Mua bán trái phép chất ma túy" và “Tàng trữ trái phép chất ma túy” trên địa bàn xã Mai Phụ.

Vì trong nhà sẵn có thuốc phiện nên chiều 6/6/2023, khi gặp Lê Văn Xuân (chồng của em gái) đi tập thể dục ngang nhà, Ngà đã vào lấy 1 gói nhỏ cho em rể về dùng. Bản thân Xuân là người bị bệnh nan y 13 năm, 7 năm gần đây phải chạy thận, thường xuyên bị cơn đau dày vò nên có ý định dùng thuốc phiện giảm đau. Khi về nhà, Xuân trộn số thuốc mới với xái thuốc mà anh rể dùng lúc còn sống để sử dụng được nhiều lần hơn; trộn xong thì dùng điếu hút.

Hôm sau, Xuân bị lực lượng công an mời lên trụ sở xã test và có kết quả dương tính với ma túy. Đến lúc này, Lê Văn Xuân mới nhận thức được tính nghiêm trọng của sự việc nên thành khẩn khai báo và tự nguyện dẫn lực lượng công an về lấy ma túy giao nộp. Tự tay Xuân đã lấy hộp thuốc đựng 12 cục nhỏ thuốc phiện (giám định có trọng lượng 19,6078 gam) giao nộp cho công an cùng 1 điếu tre, 1 bật lửa...

Qua lời khai của Xuân, lực lượng công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Lê Thị Ánh Ngà, qua đó thu giữ 10,2852 gam thuốc phiện mà góa phụ này cất giấu chưa kịp bán.

Ngoài bệnh tình thêm nặng thì người đàn ông này còn vướng vào tù tội vì sử dụng trái phép chất ma túy (thuốc phiện).

Nói lời sau cùng trước phiên tòa sơ thẩm, Xuân chua xót: “Bản thân tôi không nghiện ma túy, cũng chưa từng mua ma túy về dùng, nhưng khi nghe nói thuốc phiện có công dụng “thần thánh” nên dùng thử để giảm đau. Nhưng khi dùng rồi mới biết không có tác dụng, bệnh không thuyên giảm mà lại bị pháp luật xử lý, mang thêm tiếng xấu. Chỉ vì thiếu hiểu biết, làm theo lời đồn thổi nên giờ thân vừa mang bệnh nan y, vừa bị tù tội, lại bị xóm giềng cười chê. Rất mong hội đồng xét xử giảm nhẹ án phạt và cũng mong mọi người lấy đây làm bài học”.

Trước tòa, Ngà hối hận: “Tôi chưa từng sử dụng ma túy, chưa lần nào đi mua thuốc phiện về cho chồng dùng. Nhưng vì nhận thức hạn chế nên tôi đã cất giấu số thuốc phiện còn sót lại để bán cho những người bị bệnh nan y và vô hình trung mang tội, lại kéo em rể vào vòng lao lý. Tôi rất ân hận và mong nhận được sự khoan hồng của pháp luật”.

Với các hành vi của mình, Lê Thị Ánh Ngà bị Tòa án nhân dân huyện Lộc Hà tuyên phạt 26 tháng tù về tội “Mua bán trái phép chất ma túy” và Lê Văn Xuân 15 tháng tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Hình phạt đối với các trường hợp này khiến nhiều người xót xa, suy ngẫm; cũng là bài học cho những người đang nghe theo lời đồn thổi, dùng thuốc phiện để giảm đau, điều trị các loại bệnh.

(Tên một số trường hợp trong bài viết đã được thay đổi).

