Xã đầu tiên ở Can Lộc lắp “mắt thần” giám sát an ninh

Thiên Lộc là xã đầu tiên của huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) ra mắt mô hình camera giám sát an ninh trên địa bàn.

Ngày 12/12, xã Thiên Lộc ra mắt mô hình "Camera an ninh" - Đây là đơn vị cấp xã đầu tiên của huyện Can Lộc ra mắt mô hình này. Ảnh: Ra mắt Ban điều hành Camera an ninh xã Thiên Lộc.

Xã Thiên Lộc vừa lắp đặt 18 “mắt thần” giám sát an ninh với tổng kinh phí 130 triệu đồng (trong đó 90% từ nguồn xã hội hóa).

Hệ thống điều hành được đặt tại phòng làm việc của Công an xã

Hệ thống điều hành camera được đặt tại phòng làm việc Công an xã.

Hình ảnh thu được từ camera sẽ truyền về hệ thống điều hành bằng internet tốc độ cao với màn hình theo dõi 24/24 giờ, giúp lực lượng Công an xã kịp thời phát hiện, trích xuất dữ liệu phục vụ công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Được biết, ngoài hệ thống camera chung, Công an xã Thiên Lộc cũng đang tích cực vận động các cơ quan, đơn vị và người dân trên địa bàn tự lắp đặt camera giám sát.

Anh Đức